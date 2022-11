Evangelho de hoje, 4ª feira, 02/11 (Lc 12, 35-40)

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: "Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir, imediatamente, a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo: Ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e, passando, os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às três da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar! Mas ficai certos: se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também, ficai preparados! Porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes".

Reflexão – O nosso lugar é o céu!

O Evangelho de hoje vem coroar a meditação que estamos fazendo da nossa vida aqui na terra, enquanto não chega a hora de partir! “Sede como homens que estão esperando seu senhor voltar de uma festa de casamento!” Jesus é bem claro: “Vós também, ficai preparados”! E como poderemos nos preparar? Toda a liturgia nos remete ao nosso futuro promissor depois que, passando por esta vida passageira, nós participaremos da vida plena que Deus preparou para nós. Podemos, portanto, perceber que a nossa caminhada aqui na terra, em qualquer vocação que escolhermos será sempre um meio para a nossa purificação e santificação. Por isso, não podemos baixar a guarda. Não sabemos o dia nem a hora. As diversas missões que recebemos, os diversos chamados que Deus nos faz não são mais do que oportunidades que Ele nos dá para seguirmos o mesmo caminho de Jesus que foi o protagonista da nossa Salvação. Se escolhemos a vocação do matrimônio, do sacerdócio, do celibato, de religiosos, consagrados, ou em qualquer outra situação de vida, devemos ter consciência de que ser isso ou aquilo não é a finalidade da nossa existência, mas somente um meio para alcançarmos o nosso fim último. O nosso lugar é o céu! É por este objetivo que nós vivemos, sofremos, amamos e esperamos. Depois da Cruz virá a Ressurreição! Esperemos pelo dia do Senhor! – Como você tem enfrentado as dificuldades da sua vocação? – Você tem como meta o céu ou se satisfaz apenas com o que está vivenciando aqui na terra? – Você tem consciência de que a qualquer hora poderá ser chamado por Deus para a terra que Ele já designou para si? – Você tem os rins cingidos e as lâmpadas acesas? O que você entende por isso?

Helena Colares Serpa - COMUNIDADE CATÓLICA MISSIONÁRIA MARIANA UM NOVO CAMINHO