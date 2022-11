Maia Júnior acompanhará Izolda Cela na COP 27, no Egito

No próximo domingo, dia 6, o secretário do Desenvolvimento Econômico do governo do Ceará, Maia Júnior, viajará para o Egito, onde, acompanhando a governadora Izolda Cela, participará da Cop 27, a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima.

O evento será realizado no balneário de Sham El Sheihk, o principal centro turístico daquele país do Oriente Médio,onde a COP 27 será realizada.

A governadora do Ceará e seu secretário Maia Júnior juntar-se-ão à comitiva do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que foi convidado pela ONU para participar da Conferência do Clima.

A governadora cearense terá, ainda, um compromisso muito importante a cumprir, que será uma reunião com o acionista controlador da gigante australiana Furtescue, Andrew Forrest.

Nesse evento, marcado para quarta-feira, dia 9, Forrest deverá tornar público, mundialmente, a decisão de sua empresa de investir no Hub do Hidrogênio Verde do Pecém, em cuja geografia construirá uma planta para a produção de H2V.

Para esse mesmo evento, foram convidados, também, os presidentes do Chile, Gabriel Bric, e da Colômbia, Gustavo Petro, onde a Fortescue também fará investimento na geração de energias renováveis.