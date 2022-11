Evangelho de hoje,5ª feira, 03/11 (Lc 15, 1-10)

Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da Lei criticavam Jesus. 'Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles.' Então Jesus contou-lhes esta parábola: 'Se um de vós tem cem ovelhas e perde uma, não deixa as noventa e nove no deserto, e vai atrás daquela que se perdeu, até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria, e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos, e diz: 'Alegrai-vos comigo! Encontrei a minha ovelha que estava perdida!' Eu vos digo: Assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por noventa e nove justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem dez moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente, até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, e diz: 'Alegrai-vos comigo! Encontrei a moeda que tinha perdido!' Por isso, eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte.'

Reflexão – Cada pecador que se converte é motivo de alegria no céu

Jesus era criticado pelos fariseus e mestres da Lei, porque se aproximava dos pecadores e acolhia aqueles que estavam afastados e O procuravam para escutá-Lo. Por isso, Ele lhes contava parábolas, apelando para que vissem que o modo de Deus tratar com o pecador é muito diferente daquele que eles próprios entendiam. Usando situações concretas da nossa vida Jesus conta as duas parábolas para nos revelar que nós nos alegramos pelas nossas conquistas corriqueiras da vida quando perdemos algo material ou de muita estima e nos regozijamos por isso. Mas para Deus o resgate de uma ovelha perdida e o encontrar uma moeda valiosa são muito mais importantes pois, significam o reencontro do pecador com a Salvação de Jesus e isto é motivo de muito maior alegria! O Pai está sempre em busca do pecador que se perdeu para resgatá-lo e acolhê-lo da mesma forma que o pastor faz com a ovelha que se desgarrou e a moeda que a mulher da parábola encontrou. Nós somos para Deus um bem precioso! No entanto, por causa da nossa fragilidade humana nós, assim como os fariseus entendemos que o erro dos outros é sempre motivo de castigo e de desprezo. Alguém precisa ser castigado para pagar a culpa! Cremos que este também é o pensamento de Deus quando pecamos! Precisamos ter consciência de que Deus não se compraz com a morte do pecador nem tem o propósito de castigá-lo pelas suas iniquidades. Cada pecador que se converte é motivo de alegria no céu. Quanto mais tivermos consciência de que somos pecadores, mais ainda experimentaremos a misericórdia de Deus que vem ao nosso encontro para nos fazer justiça. Jesus acolhia os pecadores e fazia refeições com eles a fim de atraí-los e convertê-los devolvendo-lhes a honra de serem filhos de Deus. Assim também o Senhor quer nos dar dignidade, nos tirar da lama a fim de participarmos da alegre festa do céu. Porém, se não nos considerarmos pecadores, se nos justificarmos e, como os fariseus e os mestres da lei, apontarmos somente para o pecado do próximo, nunca poderemos comungar da alegria de Deus. O arrependimento é, portanto, o primeiro passo, para que participemos da festa no céu. - Você também é uma ovelha fugida ou uma moeda perdida? - Você percebe a alegria de Deus quando se deixa encontrar por Ele? - Você preferia estar entre as noventa e nove ovelhas justas? - Você confia na misericórdia de Deus para com o pecador mesmo que ele seja o pior de todos?

Helena Colares Serpa - COMUNIDADE CATÓLICA MISSIONÁRIA MARIANA UM NOVO CAMINHO