Unimed Fortaleza lança hoje o 'Prêmio Empresas que Cuidam'

Com o objetivo é reconhecer empresas do setor público e privado e profissionais que desenvolvem as melhores práticas na área de Gestão de Pessoas, com foco na promoção do cuidado com a saúde e o bem-estar de seus colaboradores, a Unimed Fortaleza lança hoje, quarta-feira, 2, o “Prêmio Empresas que Cuidam”.. As inscrições estarão abertas a partir desta quarta-feira (02) e seguem até 15 de setembro.

Os vencedores serão anunciados no dia 16 de novembro.

O Prêmio será dividido em três categorias: Empresa Cliente Unimed Fortaleza, Empresa Mercado e Profissional de RH do Ano.

Haverá, ainda, uma subdivisão em cada categoria, contemplando empresas de pequeno, médio e grande portes, tanto do setor público, quanto privado.

Os vencedores receberão um troféu e serão convidados a participar do evento “Café com RH” de 2024, além de outras premiações especiais.

"Nosso propósito é cuidar das pessoas e estamos sempre buscando ir além. Por isto, lançamos o ‘Prêmio Empresas que Cuidam’, para contribuir com a criação de um ecossistema que promova mais saúde e qualidade de vida nas organizações do Ceará", explica a gerente de Gente, Gestão e Diversidade da Unimed Fortaleza, Luanna Rodrigues.

A premiação conta com um Comitê Administrativo e uma Comissão Avaliadora formada por especialistas na área de Gestão de Pessoas e Negócios.

Além de Luanna Rodrigues, da Unimed Fortaleza, compõem a Comissão: Carlos Mororó, CEO da Camarmo Consultoria em Recursos Humanos; Janete Bezerra, CEO da Cempre Consultoria e presidente da Associação Brasileira de RH Ceará (ABRH-CE); Mariza Quinderé, diretora regional do Great Place to Work (GPTW); e Fernando Hélio, fundador do Nosso Meio, plataforma de conexão entre marcas e pessoas.