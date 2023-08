Ambiental Ceará é a nova integrante do Lide no estado

Novidade no Lide - o Grupo de Líderes Empresariais do Ceará, que acaba de incluir seu mais novo integrante, a Ambiental Ceará. O Lide é a entidade que reúne figuras e empresas expoentes de diversos setores da economia cearense.

Com a entrada no grupo, a companhia passa a integrar a agenda de reuniões estratégicas e encontros de networking com os outros membros locais e nacionais do Lide.

Para a diretora de Relações Institucionais da Ambiental Ceará, Águeda Muniz, a entrada no Lide é uma oportunidade de fortalecer a atuação da empresa no estado.

“Para nós, enquanto empresa de saneamento, estarmos integrados às maiores lideranças empresariais locais, por meio do Lide, é fundamental para promover um dos nossos talentos, que é sermos mestres em brasicidades. Isso porque podemos conhecer ainda melhor o mercado local e entender parte dos nossos formadores de opinião”, explica.



A presidente do Lide Ceará, Emília Buarque, avalia que a chegada dos representantes da Ambiental Ceará agrega mais valor aos debates do grupo.

“A entrada da Ambiental Ceará no Lide traz um impacto diferenciado porque se trata de uma empresa que atua na gestão de serviços de característica pública, mas com a agilidade e eficiência de um grupo privado que vai trazer ganhos de investimento na economia e impactos na sociedade, com bem-estar da saúde, na educação da nossa população e assim por diante”, reforçou Emília Buarque.

A Ambiental Ceará é uma empresa da Aegea, criada em 2010 e líder no setor privado de saneamento básico no Brasil. Ao todo, a Aegea atua em 489 municípios, em 13 estados brasileiros, atendendo aproximadamente 30 milhões de habitantes. Em junho, a companhia foi a campeã da categoria “Saneamento e Meio Ambiente” da premiação “Melhores do ESG 2023”, realizada pela revista Exame em parceria com o Ibmec.

Por meio de Parceria Público-Privada firmada com a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), a Ambiental Ceará cumprirá as metas estabelecidas pelo Novo Marco Legal do Saneamento, que determina que 90% da população tenham acesso à coleta e ao tratamento de esgoto até o ano de 2033. O projeto beneficiará 24 cidades, com atendimento a 4,3 milhões de pessoas. Serão investidos R$ 6,2 bilhões na operação, ampliação e manutenção do sistema de esgotamento sanitário dessas cidades.