Grupo Aço Cearense amplia sua siderúrgica de Marabá

Empresa do Grupo Aço Cearense, a Sinobras, siderúrgica localizada em Marabá, no Sul do Pará, está em fase de conclusão das obras que mais do que duplicarão a sua capacidade de produção.

O projeto compreende a instalação da Laminação 2, com capacidade de produção de 500 mil toneladas/ano de aço laminado em bobina e spooler.

A expansão da Sinobras significa uma série de benefícios e crescimento para a economia local, como o aumento de empregos e o desenvolvimento regional. Além disso, a siderúrgica está investindo em capacitações para deixar a mão de obra apta a operar a nova unidade.

Os treinamentos em operação, manutenção mecânica e elétrica e automação estão sendo realizados desde maio deste ano, focando em processos do forno de reaquecimento, laminador, bobinas, spooler e automação, entre outros.

Os colaboradores que estão participando do programa de capacitação receberão certificados emitidos pelo Grupo Danieli, multinacional responsável pela fabricação do novo laminador da Sinobras e um dos três maiores fornecedores mundiais de instalações e equipamentos para a indústria de metais.

“A fim de capacitar a equipe que atuará na Laminação 2, a Sinobras investe em diversos programas de capacitação para a atual e futura equipe. Estão participando da jornada de treinamentos os colaboradores que foram realocados da área de Laminação 1 (colaboradores de outras áreas da siderúrgica que passaram por um processo seletivo e foram promovidos para novos cargos na Laminação 2), bem como os recém-contratados para o início das operações. Estimamos um investimento total de mais de R$ 1 milhão, incluindo visitas a empresas estrangeiras, como a Siderúrgica Alfa Acciai, localizada em Brescia, e a Siderúrgica ABS, localizada em Udine, ambas na Itália. O propósito dessas visitas é adquirir conhecimento sobre os processos de produção de empresas que já possuem o mesmo modelo de laminador que está sendo instalado na Sinobras”, informa Ian Corrêa, vice-presidente de operações do Grupo Aço Cearense.

A Sinobras também celebrou parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) de Marabá e realizou no decorrer de cinco meses, de forma gratuita, o curso de Laminação para a população local e colaboradores da empresa. Em maio de 2023, foi realizada a formatura de 50 profissionais, que receberam o certificado de capacitação. A iniciativa da siderúrgica em capacitação faz parte do projeto Crescer, que disponibiliza treinamento de formação para a população.

Os participantes do curso tiveram disciplinas ministradas por facilitadores do SENAI e por colaboradores da área de laminação da Sinobras. O treinamento teve o objetivo de proporcionar conhecimentos e habilidades técnicas nas operações do processo de laminação, reforçando o compromisso com desenvolvimento da região e fortalecendo a operação com mão de obra qualificada.

A Sinobras está em fase de conclusão das suas obras de expansão. Atualmente, a capacidade de produção da siderúrgica é de 380 mil toneladas de aço laminado/ano. Com a expansão, essa capacidade saltará para 850 mil toneladas/ano, mais que duplicando o potencial de produção.

Com um investimento de mais de R$ 920 milhões, o projeto compreende a instalação da Laminação 2, com capacidade de produção de 500 mil toneladas/ano de aço laminado em bobina e spooler e uma nova subestação e linha de transmissão de 230kV, que tem o objetivo de suprir as novas necessidades de cargas elétricas da produtora de aço e propiciar a utilização de energia da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, da qual é sócia como autoprodutora.

O projeto de expansão da Sinobras tem previsão de ser concluído no segundo semestre deste ano. Com a nova Laminação, a empresa disponibilizará para o mercado nacional novos produtos como o vergalhão em rolo (bobina e spooler) e fio-máquina.

Outra novidade é a de que, com a instalação da nova Subestação e Linha de Transmissão de 230kV, que atenderá à demanda de energia necessária ao funcionamento da empresa, haverá a disponibilização de 52 MW de energia elétrica no município de Marabá e região, possibilitando a instalação de outros empreendimentos que necessitem de energia.