Evangelho de hoje, 3ª feira, 01/08/23 (Mt 13, 36-43)

Naquele tempo: Jesus deixou as multidões e foi para casa.Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: 'Explica-nos a parábola do joio!' Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao Reino. O joio são os que pertencem ao Maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos: o Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu Reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal; e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no Reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça.'

Reflexão – Há dentro de nós uma constante luta entre o bem e o mal.

Usando as figuras do joio e do trigo Jesus nos explica o que acontece com o mundo em relação ao bem e o mal. Jesus é o semeador, que veio instaurar o reino do amor de Deus no coração dos homens. A boa semente é a Sua palavra que é acolhida no coração daqueles que desejam pertencer ao reino dos céus. O campo é o mundo onde convivem os bons e os maus e a boa semente são os que aceitam os ensinamentos de Jesus para acolher o reino dos céus. O joio são aqueles sugestionados pelo maligno, isto é, pelo espírito do mal que intervém e sutilmente se infiltra querendo impedir que o reino de Deus aconteça no interior do coração do homem. Joio e trigo são plantas muito parecidas a ponto de confundir a visão de quem colhe. “O trigo possui a essência o joio a aparência. O trigo produz muito frutos e alimenta as pessoas. O joio não produz nada. É inútil e se ingerido é como veneno, é nocivo ao homem.” “Entendemos, portanto que o trigo produz fruto do amor, alegria e paz. O joio produz ódio, depressão e perturbação. O trigo produz fruto de longanimidade, benignidade e bondade. O joio produz impaciência, malignidade e perversidade. O trigo produz fruto de fidelidade, mansidão e domínio próprio. O joio produz infidelidade, rixa e desgraça na vida”. Dentro do nosso coração há trigo, mas também há o joio, por isso há no nosso interior uma constante luta entre o bem e o mal. Quando, porém, nos apossamos da semente da Palavra, o bem prevalece e nós saímos vitoriosos e mesmo que aos nossos olhos o mal esteja prevalecendo, podemos ter certeza de que a vitória do bem já nos foi garantida por Jesus. E é a partir desta dinâmica que cada um de nós pode ser uma boa ou uma má semente no campo que é o mundo. Partindo dessa compreensão, nós podemos ajuizar que tipo de semente tem sido jogada no terreno do nosso coração e como nós a estamos acolhendo. Quando acolhemos a Palavra do Senhor dentro da mentalidade que Ele prega nós podemos dizer que estamos sendo também no mundo uma semente boa. Precisamos estar bem atentos enquanto estamos aqui na terra e possuímos vida e oportunidade, porque o próprio jesus falou que no final os Seus anjos virão e retirarão do seu reino todos os que praticam o mal. Não podemos nos acomodar, necessitamos fazer a nossa parte para edificar o reino de Deus aqui na terra. – Faça uma reflexão sobre tudo o que você tem percebido aqui na terra: quem está vencendo o bem ou o mal? – O que você tem feito para difundir o reino de Deus? – Você se considera trigo ou joio? – Qual a influência que você está tendo para os seus amigos e suas amigas: você tem sido instrumento do bem ou do mal?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO