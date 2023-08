Petrobras diz: reajuste da gasolina e diesel não tem periodicidade definida

Em comunicado transmitido na tarde desta segunda-feira, 31, a esta coluna, a Petrobras informa que sua política de preços prossegue e que “eventuais reajustes, quando necessários, serão realizados, suportados por análises técnicas e independentes”.



Esses reajustes não têm periodicidade estabelecida, acrescenta o comunicado, salientando que “o momento é de grande incerteza quanto à recuperação da economia global, o que influencia diretamente a demanda por energia, e quanto à oferta de petróleo e de combustíveis, de uma maneira geral”.

Eis, abaixo, a íntegra do Comunicado da Petrobras:

“A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, em relação às notícias veiculadas na mídia, informa que tem observado com atenção os desdobramentos do mercado internacional de petróleo e seu impacto sobre o mercado brasileiro.

“A companhia reitera que ajustes de preços de produtos são realizados no curso normal de seus negócios, em razão do contínuo monitoramento dos mercados, o que compreende, dentre outros procedimentos, análise de preços competitivos por polo de venda, em equilíbrio com os mercados nacional e internacional, levando em consideração a melhor alternativa acessível aos clientes.

“Conforme divulgado em 16 de maio de 2023, a Estratégia Comercial de diesel e gasolina permite à Petrobras competir de forma mais eficiente, levando em consideração a sua participação no mercado, para otimização dos seus ativos de refino, e a rentabilidade de maneira sustentável.

“Os reajustes continuam sendo feitos sem periodicidade definida, evitando o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio.

“Destaca-se que o momento é de grande incerteza quanto à recuperação da economia global, o que influencia diretamente a demanda por energia, e quanto à oferta de petróleo e de combustíveis, de uma maneira geral.

“Essa combinação, no curtíssimo prazo, levou a uma elevação dos preços de referência e da volatilidade. Ao mesmo tempo, observa-se um aumento do fluxo de combustíveis oriundos da Rússia para o Brasil.

“Nesse contexto, a Petrobras tem observado com atenção os desdobramentos dos fundamentos do mercado global, assim como seu impacto no Brasil.

“Eventuais reajustes, quando necessários, serão realizados suportados por análises técnicas e independentes. Fatos julgados relevantes sobre o tema serão tempestivamente divulgados ao mercado.”