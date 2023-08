Exploração de turistas na Praia do Futuro: Abrasel posiciona-se

Esta coluna publicou na quinta-feira da semana passada, 27 de julho, comentários sobre os altos preços cobrados pelas barracas da Praia do Futuro durante a alta temporada turística.

Sobre o assunto, a Abrasel, entidade que reúne os bares e restaurantes, transmitiu a seguinte “Nota de Posicionamento”, cujo texto, na íntegra, é o seguinte:

“A Abrasel no Ceará, em resposta à coluna do jornalista Egídio Serpa publicada dia 27 de julho, esclarece que:

“Fortaleza está entre os destinos mais buscados por turistas de todas as regiões brasileiras para o segundo semestre de 2023, segundo levantamento da plataforma de viagens e hospedagens Decolar.com. Este dado, por si só, indica que o turismo na capital cearense tem se mantido atrativo, e certamente as belezas naturais, as praias, a gastronomia e o serviço oferecido pelo setor de alimentação fora do lar contribuem para manter este interesse aquecido.

“A entidade respeita a opinião do colunista, porém lamenta algumas pontuações feitas de forma equivocada, a exemplo da acusação de que barracas de praia praticam cartel. É importante considerar que a formação de preços é impactada pelo custo do produto, lucro e impostos, para dizer o mínimo, uma vez que é imensa a complexidade da gestão do negócio de bares e restaurantes.

“Lamentamos ainda as ofensas proferidas aos sulistas, que todos os anos contribuem fortemente para o turismo cearense. Da mesma forma que o nosso povo defende o respeito e a igualdade quando sai do seu território, nós também prezamos para que todas as pessoas, vindas de qualquer parte do Brasil e do mundo, sejam bem recebidas no Ceará.

“Por fim, ressaltamos a importância de reconhecer todo o trabalho prestado pelo setor de bares e restaurantes, não só em Fortaleza como em todo o estado e país, tendo gerado quase 150 mil novas vagas de emprego em 2023. Segundo dados da PNAD Contínua e do Novo Caged, até o mês de junho o aumento foi de 2,95%, sendo o setor que mais empregou no período, em termos percentuais. Em junho, o setor criou 11 mil vagas com carteira assinada no Brasil, um aumento de 0,72% em relação a maio. Juntando empreendedores e trabalhadores, são mais de 7 milhões de famílias que tiram seu sustento dos bares e restaurantes, sem contar os empreendimentos e empregos indiretos que são gerados. Em suma, estamos falando de um setor que luta dia a dia para se reerguer das consequências nefastas de uma pandemia que infelizmente levou à falência muitos empreendimentos.”

Vamos por partes: O que fez a coluna foi defender os turistas da exploração praticada pelas barracas da Praia do Futuro ao longo do mês de julho, mês das férias.

Em segundo lugar, os preços das mercadorias referidas no texto permanecem os mesmos. Ou seja, a exploração, agora, é contra os clientes cearenses.

Finalmente, durante o auge da pandemia da Covid-19, o setor de bares e restaurantes de Fortaleza e o de entretenimento foram os que mais receberam desta coluna atenção especial contra as medidas restritivas impostas pelo governo e pelas autoridades sanitárias do estado.

A todo o conjunto de milhares de pessoas que trabalham nesses estabelecimentos para oferecer aos turistas o que de melhor tem o povo cearense, o respeito e a admiração desta coluna e do seu editor.