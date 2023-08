Elmano inaugurará no dia 25 fábrica de leite condensado da Alvoar

Uma fonte do governo do Ceará, com assento no Palácio da Abolição, revelou a esta coluna que, no próximo dia 25, às 16 horas, o governador Elmano de Freitas inaugurará a grande fábrica de leite condensado instalada pela Alvoar – antiga Betânia Lácteos – no seu parque industrial naquela cidade do Vale do Jaguaribe.

A fábrica, disse a fonte, vai consumir, diariamente, mais 175 mil litros de leite fornecidos por pequenos e médios produtores de leite do interior do estado. E abrirá mais 3.500 novos empregos na cadeia produtiva do leite no Ceará.



Ainda de acordo com a mesma fonte, o governador Elmano de Freitas, ao confirmar sua presença no evento, faz mais um gesto de apoio ao setor da agropecuária estadual cearense, com cujas lideranças reuniu-se na segunda-feira da semana passada, em Fortaleza.

Durante essa reunião, o governador prometeu resolver o problema das estradas vicinais pelas quais é transportada a produção leiteira nos meses de chuva, entre janeiro e junho.

Também prometeu melhorar a segurança pública na zona rural, onde cresce o número de roubo de animais e assaltos a fazendas.

A propósito: o governador Elmano de Freitas deverá, nos próximos dias, assinar decreto estabelecendo para a indústria de laticínios do Ceará o mesmo tratamento tributário que o governo da Bahia ao setor. A Alvoar tem duas unidades industriais de laticínios na Bahia.