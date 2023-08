Fiec e Prefeitura de Marco tratam da Indústria moveleira do Ceará

Na tarde de ontem, segunda-feira, 31, o presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, recebeu em seu gabinete o prefeito do município de Marco, Roger Aguiar.

É em Marco que se localiza o maior e mais importante polo moveleiro do Ceará, cujas indústrias – modernas e operando na ponta tecnológica – produzem móveis que são comercializados em todo o país e, ainda, exportados para o exterior, sendo os Estados Unidos seu principal destino.

Durante a reunião, o presidente da Fiec e o prefeito de Marco trataram de temas ligados ao desenvolvimento do estado e de como o Sindicato da Indústria de Móveis do Ceará pode contribuir para o incremento de projetos de interesse daquele município por meio do Sesi e do Senai.

Acompanharam a reunião o presidente do Sindmóveis-Ceará, Osterno Júnior; a coordenadora do Núcleo ESG-Fiec, Alcileia Farias; e os empresários Roger Filho e Alaf Aguiar, ambos industriais moveleiros do município.

O prefeito Roger Aguiar, acompanhado o presidente da Fiec, conheceu o Observatório da Indústria do Ceará – plataforma digital criada para fornecer informações atualizadas aos empresários que desejam investir no estado – e ouviu uma exposição de Ricardo Cavalcante a respeito do projeto de instalação do Hub do Hidrogênio do Pecém e do que têm feito o Sesi e o Senai para capacitar a mão de obra para empresas de geração de energias renováveis e de produção do H2V.