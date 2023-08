Cultura da planta ornamental ganha de Lula uma Política Nacional

Informação importante para a economia agrícola e para a floricultura do Brasil e do Ceará.

O presidente Lula sancionou na semana passada, e o Diário Oficial da União já publicou a Lei número 14.637, que cria a Política Nacional de Incentivo à Cultura de Flores e Plantas Orçamentais de Qualidade.

Para quem não sabe, esta coluna revela: o Ceará é um produtor de plantas ornamentais, incluindo-se entre os estados que mais avançam nessa atividade, já exportando parte dessa produção.

O empresário Gilson Gondim, com quem a coluna conversou sobre o assunto, disse que, com a nova Lei, o setor de plantas ornamentais crescerá mais ainda no Brasil, principalmente no Nordeste, onde as condições de solo e lima são favoráveis.

Gilson Gondim não escondeu sua alegria, ao dizer que a Lei é o primeiro grande passo para agregar um novo e importante segmento à floricultura brasileira, que, tecnologicamente, é muito desenvolvida.