ArcelorMittal Pecém abre inscrições para seu Programa REcircula

Estão abertas, até o próximo dia 18 as inscrições para o Programa REcircula, desenvolvido pela ArcelorMittal Pecém.

Serão selecionados projetos que desenvolvam atividades de artesanato, corte e costura e customização em geral ou atividades que contribuam para a transformação social do estado do Ceará.

Os selecionados receberão a doação de uniformes administrativos antigos da produtora de aço. Os insumos deverão ser reaproveitados para a transformação em novos produtos e como matéria-prima em cursos, por exemplo, gerando transformação econômica e social. A inscrição é gratuita, por meio do link https://tinyurl.com/FormularioREcircula2023.

Poderão concorrer projetos desenvolvidos por instituições não-governamentais, sem fins lucrativos e legalmente constituídas, com atuação no desenvolvimento comunitário. Os projetos devem ter ações capazes de promover a evolução social dos indivíduos e das comunidades em relação ao profissionalismo, cultura, empreendedorismo e geração de emprego e renda. Conforme o edital do Programa REcircula, as entidades proponentes deverão ter sede nos municípios de São Gonçalo do Amarante, Caucaia, Paracuru, Maracanaú ou Fortaleza, prioritariamente.

“A economia circular é um pilar importante para nós, da ArcelorMittal, pois entendemos que ela permite que itens descontinuados encontrem novos propósitos, evitando desperdício e contribuindo para a geração de renda na região. Damos grande valor ao uso racional de recursos e buscamos constantemente desenvolver produtos e serviços inovadores que impactem positivamente nossos colaboradores, fornecedores, clientes e as comunidades onde atuamos”, destaca Carla Brunoro, gerente de Comunicação e Relações Institucionais da ArcelorMittal Pecém.

O Programa REcircula faz uso da economia circular e realiza doações de itens descontinuados para geração de renda na região onde a ArcelorMittal Pecém está instalada. Sustentabilidade é um valor para o Grupo ArcelorMittal. Isso se traduz no respeito aos preceitos da integridade e da boa governança; no uso racional dos recursos; no desenvolvimento de produtos e serviços inovadores; no controle dos impactos ambientais; e no relacionamento responsável com empregados, fornecedores, comunidades, clientes e demais públicos.

O Grupo ArcelorMittal tem uma estratégia de sustentabilidade baseada nas 10 Diretrizes do Desenvolvimento Sustentável (DDS), estabelecidas a partir dos 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

As 10 Diretrizes estão fundamentadas nas melhores práticas e tendências da gestão de questões sociais, econômicas e ambientais relacionadas ao negócio. Em março de 2023, a ArcelorMittal chegou ao Pecém, promovendo mais ações sustentáveis, alavancando os impactos positivos e impulsionando o desenvolvimento regional.