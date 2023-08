Evangelho de hoje, 4ª feira, dia 02/08/23 (Mt 13, 44-46)

Naquele tempo, disse Jesus à multidão: 'O Reino dos Céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O Reino dos Céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da Salvação.

Reflexão – A conquista do reino de Deus é como o processo de conversão de mudança e transformação.

Neste Evangelho Jesus nos revela duas características da vivência do reino dos céus aqui na terra. Na primeira parábola, o reino dos céus é comparado a um tesouro escondido no campo e que é encontrado por um homem. Na segunda parábola, o reino dos céus é comparado a um comprador que procura pérolas preciosas e encontra uma de grande valor. Nas duas realidades, porém, os seus personagens só se apossam do que encontraram, depois que vendem todos os seus bens. O tesouro e a pérola estabelecem a vivência do reino dos céus desde já, aqui na terra, tendo Jesus como Aquele que nos proporciona a verdadeira felicidade. O reino dos céus está escondido no campo do nosso coração e, de acordo com o projeto de Deus para a nossa vida, podemos reconhecê-lo enquanto caminhamos ou encontrá-lo porque o buscamos. No entanto, há um momento de discernimento e desapego para que possamos verdadeiramente vivenciar o reino dos céus. Dependendo de cada um, muitas vezes precisamos vender o que possuímos da mentalidade do mundo, optar por algumas realidades que não condizem com os ensinamentos de Jesus, enfim, nos desapegarmos de tudo o que é empecilho para a sua vivência. Por isso, a conquista do reino de Deus é como o processo de conversão de mudança e transformação firme e gradual que vai se manifestando por meio do nosso modo de ser e de agir. Quando descobrimos que dentro de nós há a riqueza do reino de Deus, do amor do céu, aos pouquinhos nós vamos substituindo o que há em nós, as coisas que nos prendem na vida e são nossas inimigas, e vamos nos apossando da riqueza que gera, amor, paz, alegria, consolo, fortaleza, mansidão, compreensão, esperança, vitória, felicidade, mesmo no meio das dificuldades. – Você já sente em as primícias do reino de Deus? – Você ainda continua procurando pérolas preciosas para comprar ou já encontrou o tesouro? - O que você tem feito com esse tesouro? O que existe em você que se compara à pérola preciosa? - Qual é a percepção do reino dos céus em você? – Você demonstra ao mundo que o reino de Deus está no seu coração?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO