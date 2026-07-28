Unimed Fortaleza cria Comunidade de Inovação para colaboradores
Iniciativa reúne profissionais das diferentes áreas de atuação da cooperativa
Com o compromisso de estimular a inovação e ampliar a participação dos colaboradores na construção de soluções para o setor de saúde, a Unimed Fortaleza lançou a sua Comunidade de Inovação, iniciativa que reúne profissionais de diferentes áreas da cooperativa para atuar como multiplicadores da cultura inovadora.
A proposta é capacitar esses colaboradores para que se tornem referências em inovação dentro de suas equipes, identificando oportunidades, conectando novas ideias às necessidades do dia a dia e contribuindo para o desenvolvimento de projetos que gerem valor para a instituição.
Ao longo da jornada, os participantes passarão por capacitações mensais voltadas ao desenvolvimento de competências em inovação. O programa também prevê ações práticas de captação e apoio a ideias, divulgação de oportunidades e reconhecimento dos colaboradores que se destacarem durante a iniciativa.
Para a gerente de Estratégia, Projetos e Inovação da Unimed Fortaleza, Amanda Rodrigues, a criação da Comunidade de Inovação representa um importante avanço na consolidação da cultura inovadora da cooperativa.
"A criação da Comunidade da Inovação representa um marco de maturidade na nossa trajetória. Ao capacitarmos os Multiplicadores da Inovação, estamos descentralizando o olhar criativo, pois eles atuam como o braço direito da inovação dentro de suas próprias áreas. Esses talentos terão como propósito conectar as oportunidades de inovação à prática do dia a dia", ela destaca.
A iniciativa reforça o compromisso da Unimed Fortaleza em consolidar um ecossistema colaborativo de inovação, reunindo profissionais com diferentes conhecimentos e experiências para compartilhar ideias, desenvolver soluções e enfrentar desafios de forma conjunta. Com essa rede de multiplicadores, a cooperativa fortalece sua cultura de intraempreendedorismo, impulsiona projetos estratégicos e amplia a capacidade de transformar o ecossistema de saúde, sempre com foco em oferecer o melhor cuidado aos seus clientes, cooperados e colaboradores.
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