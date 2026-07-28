Unimed Fortaleza cria Comunidade de Inovação para colaboradores

Com o compromisso de estimular a inovação e ampliar a participação dos colaboradores na construção de soluções para o setor de saúde, a Unimed Fortaleza lançou a sua Comunidade de Inovação, iniciativa que reúne profissionais de diferentes áreas da cooperativa para atuar como multiplicadores da cultura inovadora.

A proposta é capacitar esses colaboradores para que se tornem referências em inovação dentro de suas equipes, identificando oportunidades, conectando novas ideias às necessidades do dia a dia e contribuindo para o desenvolvimento de projetos que gerem valor para a instituição.

Ao longo da jornada, os participantes passarão por capacitações mensais voltadas ao desenvolvimento de competências em inovação. O programa também prevê ações práticas de captação e apoio a ideias, divulgação de oportunidades e reconhecimento dos colaboradores que se destacarem durante a iniciativa.

Para a gerente de Estratégia, Projetos e Inovação da Unimed Fortaleza, Amanda Rodrigues, a criação da Comunidade de Inovação representa um importante avanço na consolidação da cultura inovadora da cooperativa.