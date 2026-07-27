Ocara quer ser polo produtor de milho com irrigação

Iniciada no último sábado, dia 25, prosseguirá hoje e continuará pelos próximos dias a colheita mecanizada da safra de milho do município de Ocara, pouco mais de 100 quilômetros ao Sul de Fortaleza.

A safra foi plantada em sequeiro (dependendo da água da chuva) e está sendo colhida em áreas que variam de 30 até 600 hectares, totalizando 1.600 hectares, dos quais 600 pertencem ao agricultor Francisco Márcio Alexandre, o maior da região.

Em todas as áreas cultivadas, a produtividade alcançou 110 sacos de 60 quilos por hectare. A safra deverá alcançar 3.960 toneladas de milho.

Para a produção deste ano, os agricultores de Ocara uniram-se para produzir com semente melhorada, transgênica, fornecida pela Pioneer e a MG, devendo repetir a experiência associativa no próximo ano, segundo informou o secretário Executivo do Agronegócio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE), Sílvio Carlos Ribeiro.

Os produtores de milho de Ocara – acrescentou o secretário – estão agora mobilizados numa campanha pela criação de uma cooperativa, para o que buscam o apoio do governo do estado e do sistema cooperativista do Ceará. Eles consideram que o associativismo é uma excelente alternativa para o desenvolvimento da agricultura do município.

Sábado, antes do início oficial da colheita do algodão, o secretário Sílvio Carlos Ribeiro reuniu-se, na fazenda de Márcio Alexandre, com produtores rurais de Ocara. O secretário, em nome do governo do estado, incentivou-os a trocar a milhocultura de sequeiro pelo cultivo irrigado, tirando proveito do Eixão das Águas, cujo canal passa ao lado de suas propriedades.

De acordo com o secretário, com a irrigação, a produtividade de 110 sacas de milho por hectare, em sequeiro, saltará para até 180 sacas.

“Com a duplicação do sifão do Eixão das Águas, em fase final de execução, a vasão atual do canal dobrará dos atuais 11 metros cúbicos por segundo para 22 metros cúbicos por segundo, permitindo, assim, o aumento da produção e da produtividade”, acrescentou Sílvio Carlos Ribeiro, que elogiou a disposição de todos no sentido de unir-se ainda mais para a viabilização de seus objetivos.

“Conversamos bastante com eles sobre a possibilidade de irrigação. E falamos, também, da rede de energia de 69 KV que chegou à região para viabilizar o projeto da Itaueira Agropecuária, que está produzindo melão e melancia em áreas localizadas na geografia de Ocara e de Morada Nova. Ora, com energia, água e os bons solos da região e ainda com a boa genética das sementes, eles podem transformar Ocara num polo produtor de milho de alta qualidade, algo que com certeza agradará às grandes empresas da avicultura do Ceará, que hoje trazem milho de vários estados do Norte e Centro-Oeste”, explicou o secretário.