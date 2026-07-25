Fiec recebe presidentes do TCU e da Nordeste Forte
Ricardo Cavalcante mostrou ao ministro Vital do Rêgo Filho e ao industrial Cassiano Pereira como opera o Observatório da Indústria do Ceará
Durante um par de horas, o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), ministro Vitaldo Rêgo Filho, visitou ontem, sexta-feira, 24, o Observatório da Indústria, a plataforma digital instalada e em operação no edificio sede da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), o qual, dispondo de 8 trilhões de informações sobre a economia do Ceará, do Brasil e do mundo, subsidia os projetos privados e públicos em todos os ramos da atividade industrial.
O ministro Vital do Rêgo, que se acompanhou do presidente da Federação das Indústrias da Paraíba (FIEPB), Cassiano Pereira, que é também presidente da Associação Nordeste Forte, entidade que reúne todas as federações das indústrias do Nordeste, foi recebido pelo presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante.
Durante a visita, Vital do Rêgo Filho e Cassiano Pereira conheceram a estrutura, os serviços e as áreas de atuação do Observatório da Indústria do Ceará, centro de inteligência de dados do Sistema Fiec. A apresentação destacou o trabalho desenvolvido na produção e análise de informações estratégicas, que contribuem para a compreensão dos cenários econômicos e industriais, o planejamento de ações e a tomada de decisões voltadas ao desenvolvimento da indústria.
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