Masterboi, que irá para Iguatu, tem Selo Prata por controlar emissões
Certificação foi concedida pelo Programa Brasileiro GHG Protocol, que contabiliza emissões de gases de efeito estufa
Prestes a iniciar a construção do seu moderno frigorífico em Iguatu, no Centro Sul do Ceará, o grupo pernambucano Masterboi acaba de conquistar o Selo Prata do Programa Brasileiro GHG Protocol, a principal iniciativa nacional voltada à contabilização e divulgação de emissões de gases de efeito estufa (GEE).
O selo foi concedido após a conclusão do primeiro Inventário de Emissões da Masterboi, consolidando um importante marco na estratégia de sustentabilidade e governança ambiental da empresa.
A certificação reconhece organizações que elaboram inventários completos das emissões, de acordo com a metodologia internacional do GHG Protocol, e publicam seus dados de forma transparente no Registro Público de Emissões (RPE).
No caso da Masterboi, o trabalho foi além das exigências para a obtenção do selo: já no primeiro ciclo de participação, a empresa realizou o levantamento das emissões dos Escopos 1, 2 e 3 em todas as suas unidades operacionais, incluindo as emissões indiretas de toda a cadeia de valor, como fornecedores, transporte e logística.
Para a vice-presidente da Masterboi, Guilhermina Bezerra, a conquista demonstra a evolução da empresa na agenda ESG e reforça o compromisso com uma gestão cada vez mais transparente.
"Esse reconhecimento é muito importante para nós, pois reforça o compromisso da Masterboi com a sustentabilidade, com a transparência e com as melhores práticas ESG", disse ela.
O GHG Protocol é hoje o principal padrão internacional para mensuração, reporte e gestão das emissões de gases de efeito estufa, sendo utilizado por empresas, governos e organizações em todo o mundo. No Brasil, o programa é coordenado pelo Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getulio Vargas (FGVces), em parceria com instituições como o World Resources Institute (WRI), o Ministério do Meio Ambiente e o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS).
Em breve, a empresa espera obter o Selo Ouro, mas a obtenção do Selo Prata logo na primeira participação demonstra a capacidade da Masterboi de estruturar uma governança para coleta, consolidação e gestão de dados ambientais.
A iniciativa amplia a transparência sobre seus impactos ambientais, criando uma base consistente para definição de metas futuras de redução de emissões e para o aprimoramento contínuo de suas práticas de sustentabilidade.
A atual conquista reforça o posicionamento da Masterboi entre as empresas que vêm incorporando critérios ambientais, sociais e de governança como parte da estratégia de crescimento e competitividade.
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