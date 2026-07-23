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Masterboi, que irá para Iguatu, tem Selo Prata por controlar emissões

Certificação foi concedida pelo Programa Brasileiro GHG Protocol, que contabiliza emissões de gases de efeito estufa

Escrito por
Egídio Serpa egidio.serpa@svm.com.br
Egídio Serpa
Legenda: Frigorífico da Masterboi no Pará. Um semelhante será construído em Iguatu, no Centro Sul do Ceará, o que alegre os pecuaristas
Foto: Masterboi / Reprodução
Um oferecimento de:

Prestes a iniciar a construção do seu moderno frigorífico em Iguatu, no Centro Sul do Ceará, o grupo pernambucano Masterboi acaba de conquistar o Selo Prata do Programa Brasileiro GHG Protocol, a principal iniciativa nacional voltada à contabilização e divulgação de emissões de gases de efeito estufa (GEE).  

O selo foi concedido após a conclusão do primeiro Inventário de Emissões da Masterboi, consolidando um importante marco na estratégia de sustentabilidade e governança ambiental da empresa. 

A certificação reconhece organizações que elaboram inventários completos das emissões, de acordo com a metodologia internacional do GHG Protocol, e publicam seus dados de forma transparente no Registro Público de Emissões (RPE).  

No caso da Masterboi, o trabalho foi além das exigências para a obtenção do selo: já no primeiro ciclo de participação, a empresa realizou o levantamento das emissões dos Escopos 1, 2 e 3 em todas as suas unidades operacionais, incluindo as emissões indiretas de toda a cadeia de valor, como fornecedores, transporte e logística. 

Para a vice-presidente da Masterboi, Guilhermina Bezerra, a conquista demonstra a evolução da empresa na agenda ESG e reforça o compromisso com uma gestão cada vez mais transparente. 

"Esse reconhecimento é muito importante para nós, pois reforça o compromisso da Masterboi com a sustentabilidade, com a transparência e com as melhores práticas ESG", disse ela. 

O GHG Protocol é hoje o principal padrão internacional para mensuração, reporte e gestão das emissões de gases de efeito estufa, sendo utilizado por empresas, governos e organizações em todo o mundo. No Brasil, o programa é coordenado pelo Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getulio Vargas (FGVces), em parceria com instituições como o World Resources Institute (WRI), o Ministério do Meio Ambiente e o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS). 

Em breve, a empresa espera obter o Selo Ouro, mas a obtenção do Selo Prata logo na primeira participação demonstra a capacidade da Masterboi de estruturar uma governança para coleta, consolidação e gestão de dados ambientais.  

A iniciativa amplia a transparência sobre seus impactos ambientais, criando uma base consistente para definição de metas futuras de redução de emissões e para o aprimoramento contínuo de suas práticas de sustentabilidade.  

A atual conquista reforça o posicionamento da Masterboi entre as empresas que vêm incorporando critérios ambientais, sociais e de governança como parte da estratégia de crescimento e competitividade. 

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