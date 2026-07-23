Masterboi, que irá para Iguatu, tem Selo Prata por controlar emissões

Prestes a iniciar a construção do seu moderno frigorífico em Iguatu, no Centro Sul do Ceará, o grupo pernambucano Masterboi acaba de conquistar o Selo Prata do Programa Brasileiro GHG Protocol, a principal iniciativa nacional voltada à contabilização e divulgação de emissões de gases de efeito estufa (GEE).

O selo foi concedido após a conclusão do primeiro Inventário de Emissões da Masterboi, consolidando um importante marco na estratégia de sustentabilidade e governança ambiental da empresa.

A certificação reconhece organizações que elaboram inventários completos das emissões, de acordo com a metodologia internacional do GHG Protocol, e publicam seus dados de forma transparente no Registro Público de Emissões (RPE).

No caso da Masterboi, o trabalho foi além das exigências para a obtenção do selo: já no primeiro ciclo de participação, a empresa realizou o levantamento das emissões dos Escopos 1, 2 e 3 em todas as suas unidades operacionais, incluindo as emissões indiretas de toda a cadeia de valor, como fornecedores, transporte e logística.

Para a vice-presidente da Masterboi, Guilhermina Bezerra, a conquista demonstra a evolução da empresa na agenda ESG e reforça o compromisso com uma gestão cada vez mais transparente.

"Esse reconhecimento é muito importante para nós, pois reforça o compromisso da Masterboi com a sustentabilidade, com a transparência e com as melhores práticas ESG", disse ela.

O GHG Protocol é hoje o principal padrão internacional para mensuração, reporte e gestão das emissões de gases de efeito estufa, sendo utilizado por empresas, governos e organizações em todo o mundo. No Brasil, o programa é coordenado pelo Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getulio Vargas (FGVces), em parceria com instituições como o World Resources Institute (WRI), o Ministério do Meio Ambiente e o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS).

Em breve, a empresa espera obter o Selo Ouro, mas a obtenção do Selo Prata logo na primeira participação demonstra a capacidade da Masterboi de estruturar uma governança para coleta, consolidação e gestão de dados ambientais.