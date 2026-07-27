No Pecém, a Receita Federal avança, mas a Sefaz atrasa

Despachantes aduaneiros que atuam no Porto do Pecém pedem espaço para destacar, com elogios, a atuação dos fiscais da Receita Federal do Brasil que, expeditos, têm sido ágeis na liberação das mercadorias importadas e exportadas por aquele terminal marítimo. Eles citam ainda o Time Study, um sistema de acompanhamento criado pela Receita com metas a serem alcançadas, muitas delas cumpridas graças ao advento das fiscalizações sobre águas já implementadas, permitindo a liberação da carga antes que o navio que a transporta atraque no cais do porto.

“É um avanço fantástico”, como disse à coluna Sérgio Amora, presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros dos Estados do Ceará, Piauí e Maranhão.

Amora, contudo, não tem o mesmo entusiasmo quando fala sobre as tarefas que, no mesmo espaço portuário do Pecém, desenvolvem os fiscais da Secretaria da Fazenda (Sefaz) do governo do Ceará.

“Nem tudo são flores. A Sefaz não se preparou a tempo para a implantação da Duimp (Declaração Única de Importação), o novo documento eletrônico que centraliza todas as informações aduaneiras, comerciais, fiscais e logísticas das operações de importação no Brasil. Ela substituiu os antigos modelos de Declaração de Importação (DI) e Declaração Simplificada (DSI)”, explicou Sergio Amora, com tom de lamento. Ele acrescentou:

“Por causa dessa falta de preparado antecipado, a Duimp tem provocado atrasos inaceitáveis nas entregas das cargas. Para que se tenha uma ideia do que se passa, informo que, hoje, o menor prazo que a Sefaz leva para a liberação de uma Nota de Importação é entre 48 e 72 horas.”

Tem mais. De acordo com o presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do CE, Pi e MA, “se isso já não fosse absurdo, com a evolução do sistema de controle da Secretaria de Siscoex 1 para o Siscoex 2, que enfrenta enormes problemas, esse prazo tem se entendido a inacreditáveis 120 horas, isto mesmo, cinco dias para a retirada de uma carga já liberada pelos fiscais da Receita Federal.”