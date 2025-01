Unimed Fortaleza celebra 47 anos dedicados à saúde

Festa na Unimed Fortaleza, que celebra hoje, quinta-feira, 09, seu 47º ano de intensa atividade na área de saúde do Ceará, reforçando seu papel na promoção da qualidade de vida e do bem-estar das pessoas.

A Unimed – uma cooperativa de profissionais da saúde – foi fundada em 9 de janeiro de 1978 por 23 médicos visionários e hoje é referência em serviços de saúde, destacando-se pelo constante investimento na expansão de sua rede própria e pelo atendimento de excelência aos seus beneficiários.

O presidente da Unimed Fortaleza, Dr. Marcos Aragão, destaca a missão da operadora de cuidar das pessoas.

"Há 47 anos, a Unimed Fortaleza concentra seus esforços em preservar a saúde da comunidade, expandindo sua estrutura, investindo em tecnologia e capacitando seus médicos cooperados e colaboradores", afirma ele.

Os 47 anos de cuidados da Unimed Fortaleza são reconhecidos internacionalmente. A cooperativa recebeu, em 2024, os selos da acreditação internacional Qmentum International Gold e Platinum da rede própria e do Hospital Unimed Sul, respectivamente. Com a certificação, a Unimed Fortaleza tornou-se a primeira rede de atenção à saúde a ser acreditada pela metodologia Qmentum na América.

Toda a rede de atendimento alcançou a acreditação Ouro. Além disso, o Hospital Unimed Sul foi reconhecido com o nível Platinum, um dos mais elevados do sistema de avaliação, atestando a excelência em gestão e cuidado com o paciente. A acreditação demonstra a conformidade da rede com os padrões exigidos, reforçando o compromisso com a qualidade e segurança no atendimento à saúde.

A Unimed Fortaleza tem direcionado esforços significativos para fortalecer sua rede própria. Em 2024 foram inaugurados o Pronto Atendimento Aldeota, focada no atendimento de urgência adulto e com investimento de mais de R$ 14 milhões, e a nova Clínica Rui Barbosa, no bairro Joaquim Távora, com atendimento de mais de 11 especialidades médicas e capacidade de mais de 3.500 consultas por mês.

Além disso, a inauguração do Hospital Unimed Sul em 2022, no bairro Luciano Cavalcante, marcou um importante passo na estratégia de expansão. O foco é garantir presença onde os clientes necessitam dela, sempre primando pelo conforto e pela comodidade.

A excelência no atendimento também é evidenciada pela reestruturação do Hospital Unimed, no bairro São João do Tauape, que viu sua capacidade de atendimento adulto aumentar em 30%, com investimentos em tecnologia, como ressonância magnética e tomógrafo de última geração. A emergência foi ampliada, a unidade ganhou novos leitos e um novo equipamento de hemodinâmica.

A Unimed Fortaleza figura no ranking GPTW 2024 como a melhor empresa para se trabalhar no Ceará. O resultado mostrou que a cooperativa possui uma das melhores práticas de gestão de pessoas e um dos melhores ambientes de trabalho do Estado. Em outubro de 2023, a operadora também foi listada no ranking nacional de saúde, obtendo a classificação de 4º melhor plano de saúde e ficou entre as 100 melhores organizações para se trabalhar no Brasil.

Em comemoração aos 25 anos do Hospital Unimed foi lançado o livro Hospital Unimed 25 anos, com a trajetória de crescimento e inovação da unidade de saúde. A publicação enfatiza marcos importantes, depoimentos de pacientes e gestores, além de projetos que reforçam o compromisso da instituição com a humanização e qualidade no atendimento.

Em 2024 também foi realizada a 16ª edição do Café com RH, evento focado na disseminação de informação e inovação no segmento de Recursos Humanos. Com o tema central “A Tecnologia do Futuro é Humano”, o encontro reuniu palestrantes de destaque no cenário nacional da gestão e do desenvolvimento de pessoas para falar sobre as melhores práticas do mercado.

