Unichristus instala mais um campus em Fortaleza, na Aldeota

Novidade na área do ensino superior: o Centro Universitário Christus (Unichristus) anuncia que está construindo um novo campus em Fortaleza.

Segundo o Unichristus, o novo campus, localizado na rua Visconde de Mauá, 1940, terá 15 mil m² de área, devendo, em sua primeira fase, oferecer cursos de Medicina Veterinária, Farmácia e Nutrição.

Ele ocupará o mesmo edifício onde aé há pouco tempo funcionou uma unidade da rede Estácio.

No novo campus serão instaladoa um Centro de Pesquisas e, ainda, clínicas-escola com atendimentos voltados para a comunidade do seu entorno.

As obras de adaotação do edifício ao novo campus do Unichristus prosseguem em ritmo acelerado.

Hoje, o Unichristus tem 21 cursos de gtraduação, mais de 90 cursos de pós-graduação e 4 programas de mestrado, com 6 sedes localizadas em Fortaleza e Eusébio.