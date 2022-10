Evangelho de Hoje, 2ª feira, 03/10 (Lc 10, 25-37)

Naquele tempo: Um mestre da Lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: 'Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna?' Jesus lhe disse: 'O que está escrito na Lei? Como lês?' Ele então respondeu: 'Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência; e ao teu próximo como a ti mesmo!' Jesus lhe disse: 'Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás.' Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: 'E quem é o meu próximo?' Jesus respondeu: 'Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no, e foram-se embora deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante, pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita: chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante, pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou duas moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: 'Toma conta dele! Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais.' E Jesus perguntou: 'Na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes?' Ele respondeu: 'Aquele que usou de misericórdia para com ele ' Então Jesus lhe disse: 'Vai e faze a mesma coisa.'

Reflexão – O nosso próximo é, também, alguém que se aproxima de nós

Jesus nos conta a parábola do bom samaritano e nos dá uma lição sobre o que precisamos fazer para receber a herança da vida eterna colocando como prioridade o Amor, a Deus e ao próximo, como a nós mesmos. Ao devolver a pergunta ao mestre da Lei Jesus coloca a situação do próximo ao inverso do que sempre pensamos. Por isso, Ele diz: “Na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes?” O mestre da lei, então, respondeu-lhe: “Aquele que usou de misericórdia para com ele”. Geralmente, nós entendemos que o nosso próximo é alguém a quem encontramos no nosso caminho e que está necessitado e dependente de ajuda. E isto é uma verdade! Não obstante, Jesus hoje nos esclarece, que o nosso próximo é, também, alguém que se aproxima de nós para nos acolher e ajudar. São duas vias, são duas situações: às vezes, somos o necessitado, outras vezes, somos nós os bons samaritanos ou os donos da hospedaria, mas sempre seremos o próximo de alguém. Nenhum de nós é autossuficiente, pois, sempre carecemos de alguém que seja instrumento de Deus para que recebamos a herança da vida eterna. Em qualquer situação que nos encontremos, como necessitados ou como cooperadores, todos seremos convidados pelo Senhor a amar o próximo como a nós mesmos. Às vezes, ajudamos às pessoas e as socorremos por obrigação ou a contragosto, porém, a própria Palavra do Evangelho nos esclarece: o próximo “é aquele que usou de misericórdia para com ele”. A misericórdia, então, é o sinal para que sejamos “o próximo” de alguém. Agir com misericórdia é fazê-lo por amor a Deus e acolher a miséria do outro com o mesmo amor de Deus e não somente com o nosso amor imperfeito e interesseiro. – Como você costuma agir: como o sacerdote, como o levita, como o samaritano, como o hospedeiro? – Ou você sempre é aquele que desce de Jerusalém para Jericó, se mete em enrascadas e está continuamente precisando que alguém se aproxime de si? - Você já experimentou ser aquele (a) que se aproxima de alguém necessitado de socorro? - Quando ajuda alguma pessoa você o faz por amor a Deus e com o amor de Deus?

Helena Colares Serpa – COMUNIDADE CATÓLICA MISSIONÁRIA MARIANA UM NOVO CAMINHO