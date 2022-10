Hub do H2V no Pecém no Congresso do Hidrogênio Verde na Colômbia

Amanhã, terça-feira, em Cartagena das Índias, na Colômbia, o Congresso do Hidrogênio Verde para a América Latina e Caribe conhecerá o Projeto do Governo do Ceará para o Hub do Hidrogênio Verde no Complexo do Pacém.

O Congresso começará amanhã e terminará na quarta-feira.

Constantino Frate, consultor da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), fará a apresentação do projeto aos participantes do evento, que é o maior encontro da indústria emergente do H2V neste continente.

Falando diretamente de Cartagena, Frate informa a coluna que o congresso é promovido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com a participação de 500 delegados e de delegados de 20 países latino-americanos.