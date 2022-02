Um milagre da natureza em exposição no BNB do Passaré

Em homenagem à natureza, esta coluna pubica, a seguir, textoelaborado pelo Ambiente de Comunicação do BNB:

"Quem passa pelo jardim próximo à saída do Bloco E da sede do Banco do Nordeste, em Fortaleza, pode testemunhar um grandioso e raro espetáculo da natureza, a floração de uma exuberante palmeira Palma Talipot (Corypha umbraculifera).

"Uma única vez em toda a sua vida, ela libera milhares de microflores no ambiente, entre seus 40 e 70 anos de existência.

"Este é o segundo de três exemplares trazidos do Sri Lanka para o Banco do Nordeste pelo autor do projeto paisagístico do CAPGV, Burle Marx.

"Eles foram plantados em área aberta, com grande exposição à luz do sol, fato que acelerou o processo da floração.

"Em 2014, floresceu o primeiro exemplar. Agora, floresce o segundo.

"Foram os imensos leques formados por suas folhas que colocaram as palmeiras Talipot entre as espécies escolhidas por Burle Marx. Ao plantá-las, opaisagista já tinha mais de 50 anos e sabia que não as veria florir.

"Os cachos da 1Palmeira dos 100 anos', como também é conhecida, têm cerca de 1 milhão de microflores e ficam no topo da palmeira, formando uma copa castanha de até 8 metros de diâmetro e 4 metros de altura.

"É a maior florada do reino vegetal. A palmeira chega a produzir uma tonelada de sementes, nos dois anos que separam essa explosão de flores de sua morte. A Palma Talipot atinge até 30 metros de altura."