Evangelho de hoje 27/02 (Mc 8,27-33)

Naquele tempo: Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesaréia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: 'Quem dizem os homens que eu sou?' Eles responderam: 'Alguns dizem que tu és João Batista; outros que és Elias; outros, ainda, que és um dos profetas.' Então ele perguntou: 'E vós, quem dizeis que eu sou?' Pedro respondeu: 'Tu és o Messias.' Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da Lei, devia ser morto, e ressuscitar depois de três dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: 'Vai para longe de mim, Satanás!' Tu não pensas como Deus, e sim como os homens.'

Reflexão - “Por que fugimos do sofrimento?”

Precisamos estar atentos (as) com o que os nossos lábios pronunciam e perceber a fonte que gera os nossos pensamentos, palavras e ações quando nos dirigimos ao Senhor ou falamos em Seu Nome. Somos anjos (mensageiros de Deus), ou satanás (adversário, acusador), na medida em que escutamos o Espírito Santo ou as falsas sugestões da nossa humanidade. Todos nós somos assim como Pedro, na hora do louvor e da oração prometemos seguir Jesus por onde Ele mandar, porém, logo que vem alguma dificuldade nós tiramos o time e isso já não consta mais nos nossos propósitos. Aqui neste episódio, de alguma forma, Pedro expressou a dubiedade de sentimento que existe no coração de todo ser humano. Depois de ser inspirado pelo Espírito e proclamar que Jesus era o Messias, Pedro discordou quando Jesus lhe falou de sofrimento e de dificuldade. Na sua fraqueza humana ele teve uma reação rebelde de quem está contra o pensamento de Deus. Por que fugimos do sofrimento? Há momentos na nossa vida em que também percebemos claramente o pensamento de Deus e entendemos as coisas que Ele nos segreda aos ouvidos. Outras vezes, porém, somos levados pela nossa humanidade fraca e precária, e, assim, expressamos o pensamento do mundo: rejeitamos o sofrimento, repudiamos toda mudança de planos, não aceitamos ser humilhados querendo que tudo ocorra sem nenhum contratempo. Na nossa pretensão não aceitamos ser humilhados e o nosso orgulho logo se exaspera quando alguém nos acena com esta perspectiva. Somos assim, da nossa boca saem bênção e maldição. Jesus veio para nós justamente porque somos imperfeitos, por isso não podemos esmorecer diante da decepção que temos de nós mesmos (as), mas permanecer vigilantes reconhecendo a nossa fragilidade. Assim como falou aos discípulos Jesus hoje, também, quer saber de nós concretamente o que temos a dizer sobre Ele. Quem é Jesus para nós? Precisamos ter consciência de que Jesus é Aquele Enviado do Pai que veio ao mundo para, concretamente, nos fazer entender que todos nós podemos passar por qualquer dificuldade de vida ou morte, confiando no Seu poder e na graça do sustento de Deus. - Você percebe quando fala o pensamento de Deus e quando fala o pensamento do mundo? – Quem é Jesus para você? – Você costuma pensar antes de falar e de agir ou segue o impulso do seu coração? – Você admite que passar por sofrimento e dificuldade é fato comum à nossa missão? - Você percebe quando fala o pensamento de Deus e quando fala o pensamento do mundo?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO