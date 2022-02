Em 2021, cresceu o faturamento da indústria cearense

Em dezembro passado, a indústria cearense encerrou o ano de 2021 com indicador de faturamento em crescimento, em comparação com o mês anterior. Entretanto, quando comparado com o mesmo período do ano anterior, o indicador apresentou retração.

Observou-se que todos os demais indicadores também terminaram o ano em declínio na comparação anual. Na mesma linha, em relação ao anterior mês de novembro, a massa salarial, a utilização da capacidade instalada e o emprego também apresentaram desaceleração, resultado corroborado pela Sondagem Industrial.



O rendimento médio acompanhou os resultados anteriores, provavelmente influenciado pela inflação.



Estes são os principais resultados da Pesquisa dos Indicadores Industriais feita pelo Observatório da Indústria da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), em parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Faturamento Real - O faturamento real registrou crescimento de 0,6% em comparação a novembro. Apesar do resultado ter sido de pequena magnitude, este sinaliza uma retomada da Indústria de Transformação deste indicador após seis meses de declínio, na série dessazonalizada. Contudo, na comparação com dezembro de 2020, a retração é acentuada (-29,3%).

Utilização da Capacidade Instalada - Em dezembro, a utilização da capacidade instalada (UCI) assinalou nova contração em comparação novembro na série dessazonalizada.

Horas Trabalhadas - As horas trabalhadas na produção para o Ceará exibiram progressão para este indicador de 12,1%.

Emprego - O número de empregos no Ceará apresentou uma redução de 0,2% frente ao mês anterior, além de também marcar retração para o acumulado (-12,2%) e no comparativo de dezembro de 2020 (-6,0%).

Massa Salarial Real - Em dezembro, a massa salarial real do Ceará explicitou contração de 18,3% em comparação com o mês de novembro. Além disso, apresenta-se a mesma tendência quando comparado ao mesmo mês do ano anterior, com variação de -12,7%.

Rendimento Médio Real - Em concordância ao registrado nas variáveis de emprego e de massa salarial para o Ceará, o indicador de rendimento médio real sinalizou redução de 18,1% frente ao mês de novembro.

Por fim, o Ceará assinalou declínio nos resultados acumulados (-3,3%) e quando comparado ao mesmo período do ano anterior (-7,1%).