M. Dias Branco, acreditada no mercado islâmico, está na Gulfood

A Gulfood, a maior feira de alimentos e bebidas do mundo, está recebendo novidades da cearense M. Dias Branco. A maior delas é a apresentação das marcas Fit Food, Frontera e Smart ao mercado global. O evento será encerrado amanhã, 17, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, com o objetivo de reunir lançamentos, inovações e tendências do segmento.

As marcas Fit Food, focada em saudabilidade; Frontera, de snacks; e Smart, de molhos, temperos e condimentos, fazem parte da aquisição da Latinex, realizada pela M. Dias Branco no segundo semestre do ano passado.

“Os produtos das marcas Fit Food, Frontera e Smart têm grande apelo no mercado internacional. Por isso, estamos otimistas em levar as novidades ao público global”, afirma César Reis, Diretor de Exportação da M. Dias Branco.

As marcas Richester, Isabela e Adorita, já reconhecidas globalmente e principalmente pelos clientes do Oriente Médio e da África, o principal público da feira, também fazem parte do portfólio da M. Dias Branco na Gulfood.

Nos últimos anos, a M. Dias Branco tem investido fortemente em exportação, visando fortalecer ainda mais as suas marcas globalmente, além de diversificar a atuação internacional, conquistando novos mercados. Exatamente para atender à necessidade de crescimento no mercado externo, a Companhia tem usado recursos da equipe de Pesquisa & Desenvolvimento para desenvolver produtos específicos para exportação. É o caso do Wafer Sugar Free, com atributos sensoriais similares à versão tradicional, mas sem açúcar.

O sucesso da inovação foi tamanho, que a Companhia ampliou o portfólio de produtos free from (livres de) com o Wafer Pasta de Amendoim, que é livre de alergênicos, tornando-se indicado também para pessoas que tenham alergia ao amendoim.

Ideais para exportação, os produtos da M. Dias Branco contam com embalagens específicas, com dados de rotulagem em mais de dois idiomas. É o caso dos biscoitos e massas da Richester, além do creme vegetal Adorita Tropical, que apresentam rótulos com informações também em árabe, atendendo diretamente ao mercado do Oriente Médio.

A M. Dias Branco possui a certificação Halal, qualificando-a para exportar seus produtos para o mercado islâmico. Além disso, o portfólio conta com certificações internacionais que atestam qualidade, segurança alimentar, do trabalho e do meio ambiente, como a FSSC 22000, que abrange todo o sistema de gestão da segurança de alimentos, reconhecida pela Global Food Safety Initiative (GFSI).

A participação da M. Dias Branco na Gulfood ocorre em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (APEX-Brasil) e com a ABIMAPI (Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados).