Sítio Barreiras, maior produtor de banana, quer dobrar área no Ceará

Maior produtora de banana para o mercado interno brasileiro, o Sítio Barreirsa – com fazendas de produção em Missão Velha, no Sul do Ceará, onde cultiva a fruta em 320 hectares; no Maranhão, cuja área plantada é de 500 hectares; e na Bahia, onde essa área é de 400 hectares – tem uma meta: dobrar a área e a produção cearenses.

Ontem, o dono da empresa Sitio Bareiras, agricultor Fábio Régis, recebeu na sede de sua fazenda cearense o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec), Amílcar Silveira, e o ex-secretário de Agricultura Irrigada, Carlos Matos, que coordena a elaboração do Plano Estratégico Decenal da entidade, cujo lançamento está marcado para o próximo dia 19 de março.

“Estamos encantados com o que vimos aqui. O Sítio Barreiras não é apenas um valioso espaço no qual se aplica o que há de mais avançado na tecnologia da fruticultura, mas é, também e principalmente, um centro formação e qualificação de pessoas”, diz o presidente da Faec referindo-se à escola de ensino fundamental onde estudam 185 meninos de até seis anos de idade.

Amílcar Silveira disse à coluna que a Faec apoiará o esforço que Fábio Régis deseja empreender para dobrar a área de sua fazenda de Missão Velha. Não deverá ser difícil, porque a maioria dos pequenos proprietários rurais de Barbalha parece disposta a arrendar suas terras para o Sítio Barreiras.

O solo do Cariri, bem tratado, é propício para a plantação da banana Prata, que é a variedade mais cultivada por Fábio Régis (a banana Nanica, no Ceará, é produzida na Chapada do Apodi pela Nordeste Vegetais, do empresário Edson Brok, que exporta para a Europa, praticamente, toda a sua produção).

A produção cearense, maranhense e baiana do Sítio Barreiras é comercializada nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste, estando nas gôndolas das lojas das maiores redes de supermercados.

Amílcar Silveira e Fábio Régis admitem que, até o fim deste ano, a meta de dobrar a área de produção do Sítio Barreiras será alcançada.