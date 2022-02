No Ceará, só a união faz a força na cidade e no campo

Terá o cearense aprendido a conviver com a seca? Esta pergunta é pertinente e oportuna, porque, ao longo dos últimos sete anos, todos de raquítica pluviometria, o Ceará tem tirado bom proveito da irregularidade do clima, da má distribuição espacial das chuvas.

Eis uma única prova – e há outras que não precisam de ser citadas: a produção de leite bovino aumentou nesse período.

Como isto foi possível? Resposta: pelo bom uso da melhor tecnologia disponível, resultado dos investimentos que o setor privado fez para viabilizar a agricultura irrigada, por meio da qual foi e tem sido possível produzir mais alimentos para o gado, gastando menos água.Estamos há 15 dias sem registro de grandes chuvas no litoral, nas regiões de serra e nos sertões do Ceará, embora estejam os especialistas da Funceme a prometer, com base na ciência, que teremos, em março e abril, períodos satisfatórios de precipitações.

É na diversidade que surgem as melhores soluções. No idioma japonês, o mesmo diagrama com que se escreve crise é, também, usado para escrever a palavra oportunidade.



É necessário entender que, na maioria dos casos, os grandes desafios exigem primeiro, para a sua superação, a conscientização dos atores envolvidos na sua solução.

Segundo: esses atores precisam unir-se no objetivo identificado, o que demandará deles uma boa dose de humildade, a fim de que seja acolhida a ideia prevalente.



Quando um grupo de interesse se une pela conquista de uma causa nobre, quando ele se despe da vaidade humana para encarar a dificuldade, as chances de êxito são totais.



Isto vale para clãs familiares, para associação de amigos, para times de futebol, para comunidades cristãs ou não, para grêmios políticos, para assembleias de professores e estudantes e, também, para conjuntos de empresários da indústria, da agropecuária, do comércio e do serviço.

Parafraseando o Novo Testamento, é correto afirmar: se estamos unidos, quem será contra nós?



Em um Estado ao mesmo tempo castigado e beneficiado pela natureza, como o Ceará, com poucas manchas agricultáveis, mas com uma gente capaz, criativa, disposta ao trabalho, a união faz a força, e isto já se provou – é só observar o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer aqui no curto e no médio prazos nos diferentes setores da atividade econômica.



É cearense a maior empresa brasileira de massas e biscoitos; é cearense uma das duas maiores redes de farmácia do país; é cearense o maior produtor de camarões do Brasil; é cearense a maior produtora e exportadora mundial de melão; é cearense a empresa nacional que mais produz e exporta banana nanica para o exterior; é de um cearense a maior empresa brasileira desenvolvedora de projetos de geração de energias renováveis.

Eis aí alguns exemplos do que podemos os cearenses, quando estamos unidos.

ENGANA-ME QUE EU GOSTO

Está no site do Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR, a seguinte informação:

“A Sociedade Anônima de Água e Esgoto do Crato (SAAEC) vai receber, em 35 anos, cerca de R$ 248 milhões em investimentos para a universalização dos serviços de esgotamento sanitário da cidade do Crato, no Ceará.



“Nesta sexta-feira, 11, foi realizado na B3, em São Paulo, leilão para a concessão dos serviços.Presente ao evento, a secretária de Fomento e Parcerias com o Setor Privado do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), Verônica Sánchez, ressaltou que o leilão é resultado da aprovação do novo Marco Legal do Saneamento, que prevê metas de investimentos e universalização dos serviços de tratamento de água, esgoto e resíduos sólidos urbanos.

“Esse projeto é exatamente o resultado desse planejamento. A partir desses contratos, os prefeitos, as Câmaras de Vereadores e os municípios terão a certeza de que os seus serviços serão universalizados e que em 2033 haverá água, esgoto e resíduos sólidos tratados nos seus municípios, melhorando a saúde das populações, a prestação dos serviços e a qualidade e a regularidade do tratamento de água e de esgotos nos municípios”, avaliou.

“A concessionária vencedora, Aegea, deverá fazer melhorias nos serviços de esgotamento sanitário, que hoje atende a apenas 32% da população do Crato, de forma a universalizá-los. Ao todo, cerca de 132 mil habitantes serão beneficiados com a concessão.

Um septuagenário leitor desta coluna, acostumado a informações deste tipo, coçou a cabeça, olhou para os lados e emitiu uma opinião que resumiu a ópera:

“Engana-me, que eu gosto”.

AÇÃO DO HOMEM FAZ MAL AO PLANETA

Espanha e Portugal, que compõem a chamada Península Ibérica, vivem uma prolongada estiagem, uma “sequia” em espanhol.

Aqui no Ceará, do outro lado Atlântico, o veranico prolonga-se mais do que o imaginado pelos técnicos da Funceme.

De acordo com eles, deveremos ter, neste ano, uma estação de chuvas 40% acima da média histórica, 40% na média histórica e 20% abaixo dessa média.



Por enquanto, estamos na expectativa de uma estação de chuvas 40% abaixo da média histórica, tão reduzida tem sido, nestes 16 dias de fevereiro, a pluviometria no Ceará.

O clima no mundo mudou, e segue mudando à medida em que avança a antropização (a ação do homem sobre o meio ambiente). Até que o homem entenda que é ele o culpado pelo aquecimento global, já passaram e passarão muitos anos, ainda.



BANCO CENTRAL: A ESPERANÇA E A FRUSTRAÇÃO

Esta coluna tem recebido mensagens de leitores que, na tentativa de recuperar algum dinheiro esquecido em antigas e encerradas contas bancárias, frustram-se com o resultado da pesquisa que estão a fazer ao site do Banco Central nestes dias.

O BC, como sabemos, criou um aplicativo para localizar os milhares (ou milhões?) de brasileiros que têm algum dinheiro a receber oriundo dessas contas já há muito tempo olvidá-las.

Um leitor importante, economista, cearense residente em São Luís do Maranhão, mandou dizer que a resposta do BC à sua consulta foi a de que “você tem algo a receber”, mas com um adendo: “No dia 8 de março, acesse o site novamente para saber o saldo a ser sacado e como isso será feito”.



Uma leitora ficou feliz ontem, ao receber do site do Banco Central a informação de que “você tem algo a receber”, mas com a mesma orientação de que deve acessar o endereço eletrônico do BC no dia 8 de março.



Ela puxou pela memória e encontrou algo esquecido há 30 anos: uma conta num antigo banco de Minas Gerais, onde deixou de sacar R$ 50. Será que, com correção monetária, esse valor não se transformará em R$ 5 mil? – eis a sua esperança.

UMA CLÍNICA VETERINÁRIA POPULAR

Foi inaugurada ontem na rua da Saudade, no Passaré, a primeira clínica veterinária com preços populares. Ela se localiza exatamente ao lado da Clínica Municipal Jacó, pública, mantida pela Prefeitura Municipal de Fortaleza.

A população mais carente terá à sua disposição as seguintes especialidades: dermatologia, oftalmologia, oncologia, Clínica Médica e Cirúrgica, além de Cirurgia Reconstrutiva, “tudo com preços acessíveis”, promete a clínica popular.

Kelly Pedrosa, 36, médica veterinária, dona da clínica, não está sozinha nessa empreitada. Vários colegas profissionais da área aderiram ao seu projeto e asseguram que os preços cobrados na clínica popular são realmente acessíveis às pessoas de renda mais baixa, donas de animais de estimação.

“Foi uma cadelinha que me fez sair do estado de depressão em que eu vivia. Agora, é hora de ajudar a quem precisa de ser ajudado”, diz Kelly.

AMERICAN AIRLINES COMPRA MAIS 3 JATOS DA EMBRAER

Em mensagem a esta coluna, a Embraer informa:

A American Airlines assinou um pedido firme com a Embraer para a compra de três novos jatos comerciais E-175.

A aeronave será operada pela subsidiária da American, a Envoy Air.

Com previsão de conclusão das entregas este ano, a frota de E175 da Envoy irá ultrapassar 100 unidades até o final de 2022.

O valor do contrato é de US$ 160,2 milhões, conforme preços atuais de lista.