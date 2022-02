UFC inaugura laboratório que pesquisará até vírus da Covid

Hoje, quinta-feira, 17, é um dia histórico para a Universidade Federal do Ceará (UFC) e, mais especialmente, para a ciência e os cientistas cearenses.

A UFC inaugura nesta data o que o seu reitor Cândido Albuquerque está chamando de “o mais sofisticado e seguro laboratório de pesquisa” da instituição.

Iniciada em 2020, tendo consumido aproximadamente R$ 1,5 milhão, a obra foi concluída e, agora, o laboratório está pronto para desenvolver pesquisas, incluindo as que envolvem a manipulação de patógenos.

A unidade conta com um biotério para testes em animais e, ainda, com um laboratório de análise. Nele, os pesquisadores manipularão amostras de vírus ativos, como os da Covid-19, além de fungos e bactérias potencialmente letais.

Por isto mesmo, os pesquisadores, antes de entrar no laboratório, terão de vestir roupas especiais e também seguirão normas rígidas de segurança, tudo para evitar que o que está dentro do laboratório saia para o exterior.

Todo o prédio tem temperatura, pressão e umidade ideais controlados por sensores. O ar que circula no interior do laboratório é filtrado antes de ser devolvido ao ambiente.

A água usada passa por um processo de tratamento químico de desinfecção antes de ser jogada na rede de esgoto.

O clima é de festa na UFC!

DINHEIRO PÚBLICO: NÃO É FARRA, É FORRÓ

Está bem claro: o que assusta os investidores internacionais em relação ao Brasil é o cenário fiscal, ou seja, a crescente gastança do Governo.



E o Governo são os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, tomados de assalto, e faz dezenas de anos, pelas corporações públicas e empresariais que, numa ação entre amigos, têm repartido, digamos assim, o butim.



Fiquemos aqui na paróquia cearense para ver o que isso significa. Há uma semana, as redes sociais publicaram a relação dos funcionários da Assembleia Legislativa do Ceará com seus respectivos vencimentos, pró-labores e gratificações.

São milhares de pessoas, muitas delas da chamada alta sociedade, que recebem, mensalmente, o pagamento pelas sinecuras que lhe asseguram, em alguns casos, dinheiro suficiente para fazer três viagens anuais à Europa, com acompanhante. Tudo garantido pelo Tesouro Estadual.

Até agora, uma ssemana depois de divulgada, não houve qualquer desmentido sobre a lista.

Transplantada para o nível nacional, essa gastança – sobre a qual o juiz do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, Marlos Melek, diz que “os privilégios dos servidores públicos são um dos maiores problemas que o Brasil tem hoje” – torna-se mais grave.

Hoje, 75% da receita da União destinam-se ao pagamento dos vencimentos dos servidores ativos e aposentados dos três poderes e dos proventos dos aposentados e pensionistas do INSS.

Sobram só 25% para manter a máquina administrativa, aí incluídos o combustível dos veículos e aeronaves da Polícia Federal e das Forças Armadas, a manutenção das universidades federais, os investimentos em infraestrutura, na educação, na cultura, na manutenção das rodovias, portos e aeroportos ainda estatais etc. etc.

No fim das contas, aparece o déficit orçamentário, que é coberto pela venda de títulos públicos com juros que só crescem.

Este é um ano de eleição (ou reeleição) do presidente da República. E o que se ouve dos candidatos é a cantilena populista de que é preciso aumentar os gastos para fazer a economia crescer novamente.



Nada é mais demagogo do que discurso de candidato a presidente da República – de direita ou de esquerda.

O mais preocupante é a posição dos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, que aprovam o aumento dessa farra com o dinheiro público, e nada fazem para contê-la.



Pelo contrário, ampliam-na: o Fundo Partidário dividiu entre os mais de 30 partidos existentes no país uma montanha de R$ 939 milhões; neste ano, o Fundo Eleitoral dividirá, entre os partidos, R$ 5,7 bilhões.



É mais do que uma farra, é um forró. Com dinheiro do contribuinte. Não há como consertar o Brasil, se o Parlamento não mudar. E a chance de mudança seráem outubro, com as eleições.

SÍTIO BARREIRA LOCALIZA-SE EM MISSÃO VELHA

Correção: ontem, foi dito aqui que o Sítio Barreira, maior produtor cearense de banana para o mercado doméstico brasileiro, está localizado no município de Barbalha.

Engano: ele se localiza em Missão Velha, cujo solo é um dos ricos da região do Cariri, no Sul do Ceará.



Leitores desta coluna, moradores em Missão Velha, protestaram, com justa razão, contra o equívoco geográfico, que não mais se repetirá.

NOVAS LOJAS NO SHOPPING PARANGABA

Amplia-se o mix de lojas do Shopping Parangaba, empreendimento do Grupo Marquise sob administração da Aliansce Sonae.



O Parangaba está abrindo neste primeiro bimestre de 2021 novas operações de vários segmentos. São elas: Uata Hamburgueria, Pacífico Sea Food, Leão 1918, Cheirin Bão, Handara, Streeatheaven, Pé de Brincadeira e ainda conta com uma expansão da loja Ban Ban calçados.



No último trimestre de 2021, o Shopping Parangaba inaugurou lojas de marcas já consolidadas no mercado como Bob´s, Samsung, KFC, Trifil, Rei do Sushi, Cookie Mania, Soluar Joias, Narciso Enxovais e Arizona Barber Shop.

Para este ano, a meta do empreendimento, que conta atualmente com mais de 200 lojas em funcionamento, é continuar investindo na diversidade do seu mix.

FERROVIA PRODUZ LENTES DE GRAU

Outra informação: Inovando em seu mix de produtos, a cearense Ferrovia Eyewear, que agora também é ótica, lançou suas lentes de grau, homologadas pela fabricante alemã Rodenstock, uma das maiores companhias mundiais do segmento ótico.



Chamadas de "Lente Ferrovia by Rodenstock”, elas são comercializadas nas 26 lojas físicas da empresa, que antes produzia e vendia apenas óculos esportivos.

SHOPPING BENFICA TEM NOVO ADMINISTRADOR

João Soares Neto, empreendedor do Shopping Benfica, informa:

O seu shopping te novo superintendente. Trata-se do administrador de empresas Graciliano Antunes, com expertise na área.

Ele foi selecionado de uma extensa lista de pretendentes.

QUIXADÁ AJUDA PRODUTORES RURAIS COM TRATOR

Boa iniciativa adotou a Prefeitura de Quixadá, cujo prefeito Ricardo Silveir a lançou ontem o Programa Campos da Esperança, um incentivo à agricultura familiar daquele município do Sertão Central do Ceará.

O programa, entre outras coisas, está disponibilizando quatro mil horas de trator para os pequenos agricultores quixadaense, que poderão fazer a aragem de sua propriedade.