Turismo: Iberia liga Fortaleza a Madrid com o moderno A321-XLR Neo

Na semana passada, fui a voltei de Madrid (onde fiz conexão para Amsterdã) voando no mais moderno avião da Airbus, o A321- XLR Neo (Extra Longe Range, que quer dizer alcance máximo). A Ibéria, grande empresa aérea da Espanha, brindou – e já faz algum tempo – os cearenses com um avião de apenas um corredor que, em contrapartida, oferece o conforto que o A-330-200 ou o A-330-300 não tem.

A classe executiva, onde viajam os mais ricos, tem poltronas-leito semelhantes às dos grandes aviões. Praticamente, não há diferença, que, porém, começa na Economy Premium, onde é muito generoso o espaçamento entre as cadeiras, dando ao passageiro o direito de esticar as pernas. A poltrona reclina o bastante para um sono agradável. Mas para quem viaja na classe econômica há boas notícias: há espaço suficiente para as pernas e o encosto do assento reclina com um apelo irresistível a uma boa soneca.

Não terminam aí as virtudes do A321-XLR Neo da Iberia. Sua suave iluminação transmite uma sensação de tranquilidade, e é mínimo o ruído dos motores. Este colunista, na viagem de ida, ocupou a janela da fila 21, a primeira da Economy Premium, para onde foi levado por um educado comissário, sob o argumento de que aquele assento estava vago. Na volta, ocupei o assento 45-D, no corredor das ultimas filas. Foi aí que pude experimentar o bem-estar da parte de trás da novíssima aeronave, onde de plantão se encontravam dois simpáticos e atenciosos comissários, que não me deixaram faltar nada, da água ao vinho branco do frango ao forno.