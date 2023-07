Transnordestina: Faltam R$ 7 bi para Pecém e R$ 5 bi para Suape

Superintendente da Sudene diz na Faec que Transnordestina terá ramal Salgueiro Suape

Reviravolta no projeto da Ferrovia Transnordestina! Segundo o superintendente da Sudene, pernambucano Danilo Cabral, essa estrada de ferro, que já deveria ter sido concluída, retomará a obra de construção do trecho Salgueiro-Porto de Suape, em Pernambuco, que havia sido abandonado, por dificuldades financeiras, pela empresa que a implanta, a Transnordestina Logística, controlada pelo Grupo CSN.

Cabral transmitiu esta informação durante entrevista à imprensa cearense logo após reunião com o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará, Amílcar Silveira, que o recebeu na sede da entidade, no bairro do Jardim América, em Fortaleza.

De acordo com o superintendente da Sudene, o próprio presidente Lula, tomou a decisão de reincluir o trecho Salgueiro-Suape no projeto da Transnordestina, tendo para isso o apoio do ministro da Infraestrutura Renan Filho.

“Trata-se de uma obra estratégica que não é só do interesse do Ceará, do Piauí e de Pernambuco, mas de todo o Nordeste, a cuja economia ela servirá, transportando as riquezas da região”, argumentou Danilo Cabral, acrescentando uma informação inédita:

“Essa obra está sendo retomada pelo governo do presidente Lula. Nós vamos avançar para concluir essa obra, tanto o trecho de Salgueiro até Pecém, remanescente do contrato anterior quanto do trecho paralelo, que liga Salgueiro a Suape. São dois portos importantes. Os dois trechos serão retomados. Estamos fechando uma discussão em torno, digamos assim, da equação de recontratação de aditivos que precisam ser feitos, de avaliação do que precisa. Há um número que fala em torno ainda de R$ 7 bilhões para concluir o trecho daqui (do Ceará) e R$ 5 bilhões para concluir o trecho de Pernambuco. Neste exato momento, o governo está discutindo isso para encontrar as formas de financiar a conclusão dessa obra. Mas já há a vontade política já anunciada por vários interlocutores do governo de que nós vamos fazer essa obra, que faz parte das (três) prioridades que foram apresentadas pelo Consórcio Nordeste (que reúne todos os governadores da região) ao presidente Lula.”

A visita ao presidente da Faec foi de cortesia e serviu, segundo o próprio Danilo Cabral, “para estreitar os laços entre as duas entidades”. Amílcar Silveira, agradeceu a visita e colocou a Faec à disposição da Sudene.