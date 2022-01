Tijuca Alimentos arrenda planta de ovos da Santa Lúcia

A Tijuca Alimentos, uma das maiores empresas avícolas do Nordeste, fundada e dirigida pelo cearense Everardo Vasconcelos e seus filhos, fechou ontem o arrendamento da Granja Santa Lúcia, que produz ovos na Região Metropolitana de Fortaleza.

A Tijuca produz hoje cerca de 2 milhões de ovos por dia e também carne de frango, abastecendo o mercado nordestino desde o Rio Grande do Norte até o Pará, para o que dispõe de uma frota de mais de 200 veículos

A informação do arrendamento está contida em um comunicado distribuído ontem pelo empresário Alexandre Sales, sócio majoritário do Grupo Santa Lúcia, que justifica o negócio com o argumento de que, agora, sua empresa está focada na produção de trigo, farinha, massas e biscoitos.



Os valores do arrendamento não foram revelados. A íntegra do comunicado de Alexandre Sales é o seguinte:

“Caros amigos, clientes, colaboradores e fornecedores:

"Durante 42 anos com muito trabalho, dedicação e comprometimento, cumprimos a nossa missão de produzir e comercializar ovos de excelente qualidade, prezando pela boa relação com nossos colaboradores, fornecedores, clientes e consumidores. Tudo isso pautado na política de respeito às boas práticas empresariais.



“Agora, com muita satisfação, tomamos a decisão de repassar essa operação exercida até então pela Granja Santa Lúcia, uma das empresas do Grupo SL, para a Tijuca Alimentos.



“Dessa forma, partir do dia 10 de janeiro de 2022, estaremos arrendando nossa planta de ovos.



“A Granja Santa Lúcia, empresa fundada pelo meu pai, Raimundo Ferreira Sales, sempre teve como seu pilar principal a produção de ovos de qualidade. Engajada com seu propósito, conseguiu construir uma base sólida de grandes parceiros comerciais e colaboradores que vieram a se tornar parte de uma grande família durante esses 42 anos.



“Agora, nossa atividade foco – a produção de trigo, farinha, massas e biscoitos, que acompanha a trajetória de minha família por mais de 50 anos – ganha mais energia para exercermos nossa missão de alimentar o mundo de forma saudável, criativa e sustentável.

“Estaremos mais fortes e mais atuantes nesse segmento com nosso plano de crescimento, através das nossas marcas Puríssima, Damezza e Nutrilar.



“Desejamos sucesso à Tijuca Alimentos na sua bela trajetória que vem fazendo há mais de 50 anos com muita seriedade, profissionalismo e confiança. Para nós, é de grande valia tê-los dando continuidade ao nosso trabalho construído, e nos colocamos a disposição para o que precisarem.”