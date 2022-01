Evangelho de hoje 08/01 (Jo 3,22-30)

Naquele tempo: Jesus foi com seus discípulos para a região da Judéia. Permaneceu aí com eles e batizava. Também João estava batizando, em Enon, perto de Salim, onde havia muita água. Aí chegavam as pessoas e eram batizadas. João ainda não tinha sido posto no cárcere. Alguns discípulos de João estavam discutindo com um judeu a respeito da purificação. Foram a João e disseram: 'Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão e do qual tu deste testemunho, agora está batizando e todos vão a ele.' João respondeu: 'Ninguém pode receber alguma coisa, se não lhe for dada do céu. Vós mesmo sois testemunhas daquilo que eu disse: 'Eu não sou o Messias, mas fui enviado na frente dele`. É o noivo que recebe a noiva, mas o amigo, que está presente e o escuta, enche-se de alegria ao ouvir a voz do noivo. Esta é a minha alegria, e ela é completa. É necessário que ele cresça e eu diminua.'

Reflexão - “Somos apenas amigos do noivo”

O verdadeiro seguidor de Jesus reconhece qual é a sua posição em relação a Ele. João Batista nos dá exemplo disso, pois, não confundia os seus discípulos atraindo elogios para a sua pessoa, pelo contrário, sentia-se feliz em anunciar a pessoa de Jesus de quem ele dizia ser o noivo que vem para receber a noiva. O noivo é Jesus e a noiva é a Sua Igreja, é a alma do homem que, muitas vezes, ainda espera por aquele que a fará feliz. São João se considerava amigo do noivo, isto é, amigo de Jesus, pois, sua alma já havia sido desposada por Ele. Da mesma forma nós que já acolhemos a Jesus como esposo da nossa alma, nos tornamos também seus amigos (as) e, aqui na terra, damos testemunho da Sua glória para atrair a Ele todas as pessoas que ainda não encontraram sentido para o seu viver. Jesus é o noivo que vem do céu para nos desposar e nós nos relacionamos com Ele na Palavra, na Eucaristia, na oração, na contemplação, na Adoração ao Seu Corpo Sagrado. É necessário que Jesus cresça e que nós nos conservemos pequeninos (as) e necessitados (as) do Seu amor de esposo, pois somente assim nós seremos saciados (as) e felizes. – Você já se sente desposado (a) por Jesus? – Você tem pregado em nome de Jesus? - Você tem tentado aparecer mais do que Ele? – Você gosta de atrair elogios para o seu trabalho no reino? – Você se sente enciumado (a) quando alguém aparece mais do que você?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO