Projeto do Aquário segue vivo! Os chineses têm interesse nele

Uma fonte empresarial do setor turístico do Ceará revelou a esta coluna que o projeto de construção do Aquário de Fortaleza “está vivo” e poderá ser retomado ao longo deste primeiro semestre.

Recusando-se a fornecer maiores detalhes, a fonte adiantou que o governo do Estado trabalha discreta, mas eficientemente, no encaminhamento da questão.

Ainda de acordo com a mesma fonte “há empresas nacionais e estrangeiros que já manifestaram interesse em participar do projeto.

O empresário, que atua no setor do entretenimento, deixou, porém, escapar uma informação importante, ao revelar:

“Há grupos chineses interessados no Aquário de Fortaleza. E, também, australianos”.

Outra revelação da mesma fonte é a de que o governo do Ceará trabalha na construção de um novo modelo de Parceria Público Privada (PPP) que permita, com rapidez e eficiência, a entrada desses investidores no empreendimento, que, quando e se implantado, colocará a capital cearense na lista das grandes cidades mundiais que construíram e mantêm aquários.

Tomemos como exemplo os aquários de Lisboa, em Portugal, e de Sidney, na Austrália, ambos visitados por este colunista. Os dois equipamentos estão entre os pontos turísticos mais visitados das duas cidades.



No Oceanário de Lisboa, cujo aquário central tem 5 milhões de litros de água salgada, milhares de turistas do mundo inteiro, boa parte deles brasileiros, visitam-no diariamente, para o que pagam 19 euros (há cinco anos, eram 16 euros). Idosos acima de 65 anos pagam 13 euros; crianças entre 4 e 12 anos pagam 10 euros; crianças de até 3 anos têm ingresso gratuito.

A coluna procurou o secretário de Turismo do Governo do Ceará, Arialdo Pinho, que não confirmou nem desmentiu a informação.



Uma fonte com assento no palácio da Abolição, todavia, confirmou a notícia que originou esta nota, repetindo o que disse o empresário do setor de entretenimento:"O projeto do Aquário está vivo".

As obras de construção do Aquário de Fortaleza, localizado na Praia de Iracema, começaram em 2012, no segundo governo Cid Gomes. Desde 2016 estão paralisadas, mas poderão ser retomadas ainda neste ano, se vingarem os esforços que desenvolve o governo do Estado de desenhar para ele um novo modelo de PPP.

C. ROLIM ENGENHARIA INOVA NO ANO DO SEU 45º ANIVERSÁRIO

Gigante da construção civil e do mercado imobiliário do Ceará e celebrando, neste 2022, o seu 45º ano de atividades, a C. Rolim Engenharia acaba de mudar de endereço, transferindo o seu escritório central do centro da cidade para o Uno Medical & Office – um dos seus grandes empreendimentos – na Avenida Pontes Vieira.

O novo escritório, segundo Pio Rodrigues, controlador e presidente do Conselho Administrativo da empresa, foi instalado sob o conceito de espaço integrado, onde todos, chefes e chefiados, trabalham e se veem, sem divisórias.

“Era um sonho antigo nosso, agora realizado”, diz Pio Rodrigues com o assentimento de sua presidente executiva, a arquiteta Águeda Muniz.

Pio lembra que seu pai, o saudoso Clóvis Rolim, construiu, há 60 anos o edifício C. Rolim, localizado bem no centro comercial de Fortaleza, a dois passos do qual ele construiu, posteriormente, o edifício Vital Rolim. O escritório central do Grupo C. Rolim, presidida por D. Edie Rolim, permanece na área central da cidade, onde a C. Rolim Engenharia permaneceu por quatro décadas.

Ao redor do Uno Medical & Office, destaca Pio Rodrigues, há em funcionamento 36 equipamentos ligados ao setor de saúde, incluindo o Hospital São Carlos, todos a dois passos de uma estação do VLT (Veículo leve sobre Trilho).



Há, também, nesse entorno, o Parque Adahil Barreto, uma das áreas verdes mais belas de Fortaleza, para o qual a C. Rolim Engenharia planeja realizar várias ações, todas ligadas à preservação ambiental, “uma vocação de nossa empresa”, como faz questão de lembrar Pio Rodrigues.

A mudança de endereço do escritório da C. Rolim Engenharia acontece em grande estilo. “Estamos retornando do período de férias e já preparados para oferecer à cidade de Fortaleza um grande presente”, como anuncia sua CEO Águeda Muniz.

Ela se refere ao novo empreendimento da C. Rolim Engenharia, o Flora – condomínio residencial que, na sua opinião, “provocará uma autêntica revolução na arquitetura cearense e na maneira de viver das pessoas”.

Águeda Muniz e Pio Rodrigues referem-se à inserção da biofilia, que pode ser traduzido como amor à vida ou como uma tendência natural de as pessoas voltarem sua atenção para as coisas vivas.

Isto quer dizer que o Flora permitirá que os donos de seus apartamentos “levem as plantas para dentro de casa, unindo o seu viver à natureza”, como explica Pio Rodrigues.



Outro detalhe: a C. Rolim Engenharia aboliu o uso de expressões em inglês para denominar os ambientes internos de seus empreendimentos.

“Todos passam a ser nominados com expressões em português, e esta é uma determinação de nossa líder, Dona Edie Rolim”, diz Águeda Muniz.

COM APOIO DO SENAI, BONDINHO DE UBAJARA ESTÁ DE VOLTA

Boa notícia para o turismo ecológico na Serra da Ibiapaba: após cinco anos desativado, o teleférico de Ubajara será inaugurado hoje, sexta-feira, 7.

Para a ecuperação do equipamento, o Senai-Ceará teve participação importante no processo de requalificação do equipamento, com elaboração e execução do Plano de Atendimento a Emergências em Altura.

Esse plano, elaborado pela equipe da Unidade de Inovação e Tecnologia (Unitec) do Senai-Ceará, por meio do Instituto Senai de Tecnologia (IST), prevê as ações a serem executadas pelos operadores do teleférico e pelo Corpo de Bombeiros no resgate dos usuários, quando necessário.

“Todo o trabalho foi feito de acordo com parâmetros de segurança em conformidade com as Normas Técnicas vigentes no Brasil”, assegura o gerente do IST, Carlos Mesquita. A participação do Senai, que também incluiu revisões gerais, contribuiu para a obtenção da licença necessária para o funcionamento do “bondinho de Ubajara”, como é conhecido o teleférico.

O Diretor Regional do Senai-Ceará, Paulo André Holanda, destaca a importância da parceria de sua entidade com o Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo do Ceará.

“Nossa parceria com o Governo do Estado está dando muitos frutos em diversas áreas. Junto com a Setur e o Secretário Arialdo Pinho, executamos esse trabalho extremamente relevante para as pessoas de Ubajara, para os cearenses e para o turismo e a economia do Ceará. Agradecemos também ao Prefeito de Ubajara, Renê Vasconcelos, e à sua equipe pela parceria. Com as orientações e o apoio do Presidente da Feic, Ricardo Cavalcante, estamos sempre à disposição, com a expertise do Senai, para apoiar o Governo do Estado e as prefeituras no impulso ao desenvolvimento”, afirma Paulo André Holanda.