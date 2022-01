Nova gestão da Federação da Agricultura faz demissões

“Havia salários muito altos e agora, com os ajustes adotadas, estamos recompondo nossa equipe, adequando-a às limitações do nosso orçamento” – disse a esta coluna Sérgio Oliveira, superintende do capítulo cearense do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-Ceará), um organismo da Federação da Agricultura do Estado do Ceará (Faec), que está. desde segunda-feira, 3, sob nova administração

Ele disse que, com o salário de um só, “poderemos contratar três”.

Instado pela coluna, Sérgio Oliveira deu explicações sobre as demissões que estão ocorrendo no quadro de servidores da Federação da Agricultura.

Superintendente do Senar-Ceará durante quatro anos, no tempo em que o presidente da Faec era o falecido Flávio Sabóya, tendo sido exonerado do cargo em maio do ano passado, Sérgio Oliveira retomou, agora, sua antiga posição.

Um dos demitidos pela nova gestão da Faec foi a antiga diretora Administrativa e Financeira da entidade, Francileite Furtado, que tinha 27 anos de casa.

Outros funcionários que ocupavam cargos comissionados também foram dispensados.

“Informada de que perderia o cargo comissionado, retornando à condição de funcionária, ela decidiu pedir demissão”, explicou Sérgio Oliveira.

Para o lugar de Francileite Furtado, foi designado o advogado Diego Trindade, que teve destacada atuação durante a campanha que levou, em novembro passado, à eleição do agropecuarista Amílcar Silveira à presidência da Faec.

Trindade, segundo seu currículo, tem formação em Tributação e Contabilidade no Agronegócio pela Associação Paulista de Estudos Tributários; em Tributação no Agronegócio pela Fundação Getúlio Vargas; tem Curso de Recuperação Judicial de Empresas pelo INSPER/SP; Curso de Finanças para Executivos pelo INSPER/SP; em Gestão Econômica e Financeira de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas.



Ele é pós-graduado em Direito Ambiental pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP) e graduado em Direito pela Universidade Católica Dom Bosco, de Campo Grande (MS).

A nova administração da Faec criou um Grupo de Trabalho, liderado pelo ex-secretário de Agricultura Irrigada, Carlos Matos, que está finalizando a elaboração de um Plano Estratégico que privilegiará as ações do Senar, cujo objetivo é prestar assistência técnica e fornecer formação profissional ao produtor rural cearense. Para isto o foco será na qualidade e não mais na quantidade, como disse Carlos Matos à coluna.

Esta coluna apurou, também, que há, neste momento, uma disputa interna na Faec pela indicação de pessoas que representarão a entidade em diferentes conselhos de organismos do “Sistema S” – como o Sebrae, o Sesc/Senac e o Sesi/Senai – cujos jetons variam de R$ 1 mil a R$ 15 mil.

Na Faec há, claramente, um lado oposicionista, que fará severa vigilância sobre a gestão do novo presiente da entidade, Amílcar Silveira. Por outro lado, a nova diretoria conta o apoio da maioria dos sindicatos asssociados à Federação e, também, das lideranças da agropecuária cearense. Um apoio que poderá perder-se se não forem cumpridas as promessas de campanha da chapa eleta no pleito de novembro de 2021.