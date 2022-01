Arialdo anuncia duplicação da rede de esgoto de Jericoacoara

Jericoacoara, a mais internacional das praias do Nordeste, no litoral Oeste do Ceará, terá duplicado seu sistema de esgotamento sanitário.

A informação foi transmitida a esta coluna pelo secretário do Turismo do Governo do Estado (Setur), Arialdo Pinho, cuja pasta dispõe de dotação orçamentária de R$ 50 milhões para a realização do serviço.

Arialdo Pinho antecipou que, dentro de cinco ou seis meses, as obras de execução do projeto serão iniciadas, devendo estar prontas “em um ano e meio”.

Hoje, a praia de Jeri tem boa parte de sua área urbana – onde se localizam a rede hoteleira, bares, restaurantes e equipamentos públicos – atendida por rede de esgoto, mas o seu rápido crescimento “está a exigir a duplicação dessa rede, e é o que vamos fazer”, assegurou o secretário de Turismo.

De acordo com Arialdo Pinho, as principais praias cearenses, como a de Fleixeiras, por exemplo, já dispõem de rede de esgoto, condição “sine qua non” para a atração de turistas.

O titular da Setur lembrou que Jericoacoara se transformou num dos principais polos turísticos do país, tendo voos diários ligando-a a várias capitais brasileiras.



A rede hoteleira de Jeri tem índice de ocupação médio de 80%, o que a faz independer de altas estações turísticas. A maioria dos seus hotéis é de categoria 5 estrelas.

Os turistas que visitam Jericoacoara retornam falando muito bem do lugar, mas fazendo uma única reclamação contra a taxa de acesso à vila, que é de R$ 80 por dia.