Evangelho de hoje 05/01 (Mc 6, 45-52)

Depois de saciar os cinco mil homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas três da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: 'Coragem, sou eu! Não tenhais medo!' Então subiu com eles na barca. E o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido.

Reflexão – “Cansados de remar nós também sucumbimos diante do vento contrário”

Jesus tinha um propósito definido e fazia todas as coisas com o intuito de ensinar aos seus discípulos a ter experiência com o amor de Deus. Assim sendo, todas as Suas ações tinham uma razão de ser. Outrossim, para que tudo saísse de acordo com a vontade do Pai, Jesus encontrava momentos para estar a sós com Ele e receber orientação acerca do que teria que realizar. Jesus não agia como Deus, mas como homem que faz a vontade de Deus. Desse modo, Ele foi ao encontro dos seus discípulos que, cansados de remar estavam sucumbindo diante do vento contrário. Jesus não andou sobre as águas como um super-homem nem com o Seu poder divino, mas sim, com o poder do Espírito Santo do Pai que agia Nele. Ele tinha perfeita intimidade com Deus e confiava que estava sendo amparado pela Sua força. Assim, Jesus também chega na nossa vida e vem nos ajudar. Ele sabe quando estamos cansados de remar e conhece as tempestades da nossa vida. Ele vem sobre as nossas dificuldades e por cima dos nossos problemas para nos acalmar e nos animar. Confiando no poder do Alto, e nos apossando das Suas palavras, nós poderemos continuar remando, pois, o vento cessa na medida em que sentimos o nosso coração se abrir para entender as palavras de Jesus que nos diz: “Coragem, sou eu! Não tenhais medo”! No entanto, assim como Jesus, nós também podemos andar sobre as águas desde que tenhamos com o Pai uma profunda intimidade para receber Dele a força e o poder do Espírito Santo. – Você está cansado (a) de remar? – Você espera que Jesus venha para ajudá-lo (a)? – Você tem entregado as suas dificuldades e os seus problemas nas mãos de Jesus? – Você acha que também pode andar sobre as águas como Jesus o fez?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO