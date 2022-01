Evangelho de hoje 07/01 (Lc 5, 12-16)

Aconteceu que Jesus estava numa cidade, e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés, e pediu: 'Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. 'Jesus estendeu a mão, tocou nele, e disse: 'Eu quero, fica purificado.' E, imediatamente, a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe: Não digas nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo, e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração.

Reflexão – “Somos leprosos, doentes necessitados de cura”.

Naquele tempo a lepra era uma doença maldita e os que eram acometidos dela viam-se excluídos e rejeitados. Por isso, aquele homem pedia a Jesus para purificá-lo a fim de que pudesse ser reintegrado na sociedade. Da mesma forma que a lepra, o pecado é uma moléstia que nos afasta da convivência com Deus e com os irmãos. Quando pecamos a nossa alma se acha enferma e naturalmente se afasta da graça de Deus. Por isso, sentimos as consequências na nossa vida e enveredamos por um caminho de trevas sentindo-nos excluídos e marginalizados. Mas, Jesus sempre quer nos curar e como disse àquele leproso ele nos diz: “Eu quero, fica purificado”! Uma simples palavra de Jesus e nós estamos livres do mal que antes nos subjugava. O mais importante, porém, é que possamos reconhecer a nossa doença e, como o leproso, nos jogar aos pés de Jesus para humildemente pedir a cura do nosso pecado. Às vezes nós não conseguimos fazer assim porque nos é custoso admitir que somos pecadores e estamos sujos precisando ser purificados. Na maioria das vezes pedimos perdão da boca para fora sem ter segurança e convicção de que somos, realmente, “leprosos”, doentes necessitados de cura. Jesus mandou que o leproso se apresentasse ao sacerdote a fim de ser reintegrado à convivência com a sociedade. Da mesma forma Ele nos cura e nos liberta, mas nos orienta a mostrar-nos ao sacerdote para que nós possamos voltar ao convívio da Igreja. - Você também se considera leproso (a)? – Você tem caído aos pés de Jesus para pedir cura para a sua “lepra”? – Você tem sido sincero (a) ao pedir perdão pelos seus pecados? – Você tem se apresentado ao sacerdote, mesmo depois de ter sido curado (a) por Jesus nas suas orações?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO