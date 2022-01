Maia Júnior: Exigência do cearense é maior e mais sofisticada

Estão felizes os secretários Maia Júnior, do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), e Arialdo Pinho, do Turismo. Eles tornaram realidade o que parecia só um sonho que se sonha só.

Idealizado por Arialdo Pinho, o projeto de juntar, no mesmo espaço físico – o segundo piso do Pavilhão Leste do Centro de Eventos – as duas secretarias e seus organismos vinculados foi um tiro na mosca que começa a dar frutos.

Maia Júnior, titular da Sedet, encampou a sugestão do seu colega da Setur e fez de um minúsculo pedaço do Centro de Eventos o que ele está chamando de “a casa do investidor”.

“Aqui, as pequenas, médias e grandes empresas cearenses, que representam 95% do PIB estadual, dispõem de tudo para abrir, fechar, ampliar, inovar e criar antigos e novos negócios. Aqui estão, todos juntos, desde a Junta Comercial do Ceará até a direção do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, incluindo a ZPE.



“E aqui estão todos os agentes do governo capazes de receber e dar solução imediata às questões dos empresários”, diz, com o entusiasmo de sempre, o engenheiro Maia Júnior, enquanto guia este colunista pelas confortáveis e novas, mas simples instalações de sua pasta, no gigantesco Centro de Eventos.

O secretário da Sedet lembra o que disse o genial Albert Einstein, para quem “fazer sempre a mesma coisa é obter sempre o mesmo resultado”. Para Maia Júnior, o aparelho estatal deve ser como uma empresa moderna, ou seja, buscar permanentemente a inovação.

Ele afirma que, de 1987 para cá, o Ceará deu um salto de qualidade na gestão da coisa pública, o que levou o governo a manter equilibradas as suas contas, e elogia todos os governadores que, ao longo desse tempo, se alternaram, mantendo o modelo gerencial, cuidando bem da contabilidade.

“Mas, hoje, o Ceará e os cearenses estão a fazer exigências mais sofisticadas e rejeitam qualquer ameaça de volta ao passado. Eles exigem que o governo inove em tudo, na educação, o que vem acontecendo há um bom tempo, na infraestrutura, na ciência, no planejamento do seu desenvolvimento, enfim, todos estamos unidos por um Ceará mais veloz em todos os setores da atividade econômica, social, cultural, científica e tecnológica”, resume Maia Júnior.

Ele não tem dúvida de que o futuro próximo e de médio e longo prazos do Estado do Ceará é promissor. E dá como exemplo o setor da agropecuária, que, enfrentando sete anos de baixíssima pluviometria, foi capaz de aumentar sua produção e o valor bruto dela, o que só foi possível pela inovação, com o uso de novas tecnologias de irrigação e de sementes desenvolvidas pela Embrapa (no caso do algodão e do trigo) e importadas (no caso dos hortifrutis).

“Estamos criando no Ceará, mais especificamente aqui no Centro de Eventos, o melhor ambiente de negócios do País. Dentro de algumas semanas, será possível abrir uma empresa no Ceará no espaço de 10 minutos, como antecipou o governador Camilo Santana na inauguração deste novo espaço administrativo. E mais: como também lembrou o governador, estamos todos empenhados em tornar totalmente digitalizado o Governo do Ceará, e em curto prazo", concluiu Maia Júnior.

ADAGRI-CEARÁ LANÇARÁ SISBI ESTADUAL

Vilma Freire, presidente da Agência de Defesa da Agropecuária (Adagri-Ceará), transmite a esta coluna uma boa notícia:

Será lançado, nos próximos dias, o SISBI estadual – espécie de selo de qualidade conferido pela Adagri aos produtos de origem animal por ela fiscalizados.

Para viabilizar o SISBI cearense, a Adagri – que sozinha não tem, ainda, estrutura para realizar o trabalho – celebrará convênios com as 64 prefeituras que já dispõem de serviço de inspeção municipal.

FAEC: COMEÇARAM AS MUDANÇAS

Em mensagem a esta coluna, o presidente da Federaão da Agricultura do Ceará (Faec), Amílcar Sobreira, transmite explicações a respeito de nota aqui publicada de que estaria havendo disputa pela indicação de representantes da entidade em alguns conselhos de que ela participa, remuneradamente, como acontece com as outras federações patronais.

De acordo com Silveira, não será mais o presidente da Faec que a representará nesses conselhos, que são apenas dois – um na Junta Comercial, outro na Ematerce, cuja remuneração mensal não passa de R$ 2 mil. Os representantes da Federação serão presidentes de sindicatos rurais, em processo de escolha.



A Faec integra também o Conselho do Contencioso da Secretaria da Fazenda e está representada por dois advogados que conhecem a agropecuária do Ceará “e podem nos defender lá”.

Ainda de acordo com Amílcar Silveira, havia na Faec “funcionário recebendo três vezes o salário do seu chefe; isso acabou, porque estamos adequando o Senar à nova realidade”. Ele dá um exemplo dessa adequação:

“Substituímos o plano de saúde dos funcionários da Faec/Senar. O que havia custava três vezes mais do que o que agora foi contratado, e que também é top”, revelou.

O presidente da Faec resume: “O que está havendo é adequação de gestão, só isso, não é nada”. Quanto à antiga diretora tesoureira do Senar, que foi exonerada, “em respeito aos seus 27 anos de dedicação, fizemos um acordo com ela, preservando o seu Fundo de Garantia”.

Concluindo, Amílcar Silveira declara: “Tenho dito e repetido a todo o pessoal da Faec/Senar: nós somos funcionários dos produtores rurais, e é assim que tem de ser. Devemos tratar bem o produtor rural, que é o nosso patrão”.

ENERGIA SOLAR: SUDENE LIBERA RECURSOS PARA O IFCE

Informa a Sudene que liberou R$ 230 mil para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). Os recursos serão investidos na formação profissional voltada ao setor de energias renováveis no estado do Ceará.

A parceria entre as instituições viabilizará a oferta de um curso para capacitação e certificação de instaladores de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica.

O projeto é uma resposta da Sudene à necessidade de mão de obra qualificada para atender à demanda do mercado na região do Cariri cearense.

De acordo com o Atlas Eólico e Solar do Cear´, a região sul cearense tem capacidade aproximada de 2,38 mil km² prontos para exploração de energia solar e eólica, totalizando 28,8 mil megawatts (MW) de capacidade instalável na área.



OPERADORA OI CRESCE NO NORDESTE

Informa a Oi, operadora de telecom: Na Região Nordeste, a Oi Fibra ultrapassou nesta semana a marca de 500 mil clientes e já conta mais de 2.8 milhões de casas aptas para receber o serviço.

O Estado da Bahia lidera os novos acessos de internet por fibra ótica da Oi com 36%, seguido do Ceará com 17% e Maranhão, com 16%.



Entre as capitais, Salvador lidera o número de clientes Oi Fibra com 102 mil, seguida de Fortaleza e São Luís.