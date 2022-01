Evangelho de hoje 06/01 (Lc 4, 14-22a)

Naquele tempo: Jesus voltou para a Galiléia, com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado, e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: 'O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a Boa Nova aos pobres; enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista; para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor.' Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante, e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: 'Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir.' Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca.

Reflexão – “As profecias se cumprem até hoje”

A vida pública de Jesus foi iniciada depois d’Ele ter sido batizado e ser tentado no deserto quando, cheio do Espírito Santo voltou para a Galiléia e começou a pregar na Sinagoga. Para isso, porém, Ele teve o cuidado de fundamentar a Sua Missão conforme as Escrituras anunciavam por intermédio dos profetas. Assim, Ele assumiu o que estava posto no livro do profeta Isaías e se revestiu da Palavra ali profetizada como alicerce para o Seu ministério. “O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção”. E Depois de decodificar o programa que lhe era proposto Ele completou: “Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura”. Jesus não tinha dúvidas sobre a Sua consagração e tinha consciência do dom poderoso do Espírito Santo sobre si. Às vezes nós podemos imaginar que Jesus se prevalecia da Sua condição divina para desempenhar a Sua missão salvífica. No entanto, como homem, Jesus se firmava na força que recebia do Pai e se apoderava do poder do Espírito Santo de Deus para realizar os prodígios e milagres. Todavia, a missão de Jesus não terminou quando Ele, subindo aos céus, se tornou invisível para nós. O Espírito Santo continua entre nós e, hoje, a Escritura também se cumpre, quando assumimos o programa da missão que Jesus cumpriu quando esteve aqui na terra. Os pobres, os cativos, os cegos os oprimidos continuam esperando que algum de nós se aposse da unção de Jesus e que cheio do Espírito Santo realize também, prodígios e milagres entre eles. Somos apenas criaturas humanas falhas e impotentes, mas, no poder do Espírito, nós podemos também, fundamentados na Palavra dizer como Jesus: “Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura!” – Você acredita que pode também, hoje, libertar cativos e curar cegos com o poder de Jesus no Espírito Santo? – Você assume como missão e projeto de vida o que as Escrituras predizem? - Você percebe que o Espírito do Senhor está sobre si?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO