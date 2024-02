Telhados cearenses geram hoje 834 MW de energia solar foitovoltaica

Um mapeamento da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), o estado do Ceará ultrapassou 73.500 mil conexões de geração própria de energia solar em telhados e pequenos terrenos. O Ceará gera, hoje, 834 megawatts (MW) em residências, comércios, indústrias, propriedades rurais e prédios públicos.



Desde 2012, a geração própria de energia solar já proporcionou ao Ceará a atração de R$ 4,2 bilhões em investimentos, geração de mais de 25 mil empregos e a arrecadação de mais de R$ 1 bilhão de tributos aos cofres públicos.



A potência instalada de geração própria de energia solar no Ceará coloca o estado na décima primeira posição do ranking nacional da Absolar. Atualmente, são mais de 93 mil consumidores de energia elétrica que já contam com redução na conta de luz e maior autonomia e confiabilidade elétrica. Egídio Serpa para o RNVM.



Para Jonas Becker, coordenador estadual da Absolar no Ceará, o avanço da energia solar no País é fundamental para o desenvolvimento social, econômico e ambiental do Brasil e ajuda a diversificar o suprimento de energia elétrica do País, reduzindo a pressão sobre os recursos hídricos e o risco da ocorrência de bandeira vermelha na conta de luz da população.



“O estado do Ceará é atualmente um importante centro de desenvolvimento da energia solar. A tecnologia fotovoltaica representa um enorme potencial de geração de emprego e renda, atração de investimentos privados e colaboração no combate às mudanças climáticas”, comenta.



Para o presidente executivo da Absolar, Rodrigo Sauaia, o crescimento da geração própria de energia solar fortalece a sustentabilidade, o protagonismo internacional do Brasil, alivia o orçamento das famílias e amplia a competitividade dos setores produtivos brasileiros.



“A fonte solar é uma alavanca para o desenvolvimento do País. Em especial, temos uma imensa oportunidade de uso da tecnologia em programas sociais, como casas populares do programa Minha Casa Minha Vida, na universalização do acesso à energia elétrica pelo programa Luz para Todos, bem como no seu uso em prédios públicos, como escolas, hospitais, postos de saúde, delegacias, bibliotecas, museus, parques, entre outros, ajudando a reduzir os gastos dos governos com energia elétrica para que tenham mais recursos para investir em saúde, educação, segurança pública e outras prioridades da sociedade brasileira”, conclui Sauaia.

Veja também