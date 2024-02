BNB e Sudene apresentam incentivos fiscais a empresários

Em parceria com a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), o Banco do Nordeste (BNB), promove hoje, sexta-feira, 2, a partir das 10 horas, em sua sede no Passaré, o Seminário Estadual de Reinvestimento 2024.

O objetivo do evento é divulgar os incentivo fiscais, concedidos pela Sudene e operacionalizados pelo BNB, para apoiar a modernização das empresas dos setores industrial, agroindustrial, infraestrutura e turismo, com tributação baseada no Lucro Real e faturamento anual igual ou superior a R$ 4,8 milhões.

O encontro contará com a participação do diretor de Ativos de Terceiros do BNB, Thiago Alves Nogueira, do diretor de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos da Sudene, Heitor Rodrigo Pereira Freire, e da superintendente do BNB no Ceará, Eliane Brasil, além de representantes de entidades empresariais e empresários convidados.