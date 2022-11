Tecnologia 5G chegará em fevereiro a Limoeiro e Chapada do Apodi

Em primeira mão! Maior empresa de telecom do Nordeste, a cearense Brisanet, controlada e dirigida pelo empresário José Roberto Nogueira, anunciou ao prefeito de Limoeiro do Norte, José Maria Lucena, que implantará, até o próximo mês de fevereiro, a Tecnologia 5G nas áreas urbana e rural daquele município, beneficiando também a Chapada do Apodi.

A Brisanet, segundo informou José Roberto Nogueira, adotará em Limoeiro uma estratégia que permitirá, simultaneamente, o atendimento de toda a geografia da sede municipal e, também, da zona rural, na qual estão instalados e em plena operação grandes empreendimentos agropecuários e industriais.

O território limoeirense estende-se por boa parte da Chapada do Apodi, onde estão fazendas de produção de algodão, soja, frutas, leite bovino, cimento e até parques de energias renováveis.

De Lisboa, onde se encontra, o agropecuarista Luiz Girão, fundador da Betânia Lácteos, enviou mensagem ao prefeito de Limoeiro do Norte e ao empresário José Roberto Nogueira, parabenizando-os pela parceria que, na sua opinião, “mudará para melhor o já desenvolvido setor da agropecuária e da indústria não só do município, mas também da Chapada do Apodi”.

Edson Brok e João Teixeira, que produzem banana naquela região, também manifestaram seu entusiasmo sobre o acordo, cuja implementação, segundo anunciou o próprio CEO da Brisanet, estará em operação até fevereiro do próximo ano.

Outro que também se declarou “muito feliz” com a próxima chegada da Tecnologia 5G em Limoeiro do Norte e na Chapada do Araripe, foi o empresário Raimundo Delfino, que investe na implantação de um grande projeto de cultivo de algodão na Chapada do Apodi, cuja área se aproxima dos 2 mil hectares.

“Hoje, a cotonicultura brasileira alcançou um nível de eficiência que a coloca entre as três melhores do mundo. Essa eficiência é garantida pelo uso da melhor tecnologia, que abrange a escolha de sementes selecionadas, e para isso temos a consultoria da Embrapa, o correto tratamento do solo, o uso adequado da água na irrigação por gotejamento, onde isso se faz necessário, ou mesmo na produção em sequeiro, para o que a nova Tecnologia da Informação e Comunicação é hoje o mais importante e indispensável aliado. Congratulo-me com a Prefeitura de Limoeiro e com a Brisanet por essa parceria, por meio da qual todos ganharemos, principalmente a população limoeirense”, disse Raimundo Delfino.

O secretário do Desenvolvimento Econômico de Limoeiro do Norte, Éderson Castro Pimpão, que articulou as tratativas para a chegada da Brisanet e da 5G a boa parte da região do Baixo Jaguaribe, disse que essa tecnologia facilitará, quando estiver implantada e em operação, os serviços básicos de saúde, educação e assistência social.

“Teremos uma revolução na área do desenvolvimento econômico, pois os atuais e os futuros negócios passarão a contar com a modernidade da telecomunicação, o que gerará mais emprego e mais renda à região”, complementou o secretário.

A Brisanet, que tem sede em Pereiro, no sertão cearense, ganhou o leilão da Anatel para a implantação da Tecnologia 5G no Nordeste e na região Centro-Oeste.

Hoje, a empresa, que operava, principalmente, nas cidades do interior nordestino, já opera também em várias capitais, incluindo Fortaleza, onde estende sua rede de cabos de fibra ótica, que já enlaçaram os principais bairros da cidade.