Uma semana agitada no Brasil e nos Estados Unidos

Esta semana será agitada aqui no Brasil e nos Estados Unidos, que terão, amanhã, terça-feira, eleições legislativas. Será eleita uma nova Câmara e um terço do Senado, e a perspectiva é de que o Partido Republicano, de Donal Trump, eleja a maioria das duas casas.

Ainda nos EUA, será divulgado na quinta-feira o Índice de Preços ao Consumidor do mês de outubro. O mercado estima que ele virá com uma alta de 0,7%, o que levará a inflação anualizada para 8%, muito alta para os padrões norte-americanos.

Aqui no Brasil, a expectativa é de que sejam divulgados os nomes dos que integrarão a equipe econômica do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. A expectativa é maior em torno de quem será o substituto de Paulo Guedes no Ministério da Economia, que mudará de nome e voltará a chamar-se de Ministério da Fazenda. Já foi anunciado que será recriado o ministério do Planejamento, cujo titular ainda é desconhecido.

Quinta-feira, dia 10, será divulgado o IPCA de outubro. Trata-se do índice oficial da inflação brasileira, e a previsão é de que esse índice venha com elevação de 0,47%, o que interromperá três meses seguidos de deflação.

Ontem, divulgou-se que os economistas André Lara Resende e Pérsio Arida, dois dos pais do Plano Real, foram convidados e aceitaram participar da equipe de transição do presidente eleito. As mesmas informações também acrescentaram o detalhe de que a presença deles na equipe de transição não lhes garantirá a indicação para o futuro ministério da Fazenda, mas a indicação dos seus nomes agradou ao mercado, que também está tranquilo quanto ao Banco Central, uma vez que o atual presidente, Roberto Castelo Branco Neto, tem mandato até 2024.

Amanhã, serão divulgados os balanços do terceiro trimestre do Bradesco, do BTG Pactual e do Hapvida; na quinta-feira, conheceremos o balanço do Banco Itaú Unibanco.

E na sexta-feira, sairá o balanço do terceiro trimestre da Omega, a gigante do setor de energias renováveis, que implantará na geografia dos municípios cearenses de Icapuí e Aracati o maior projeto mundial de geração de energia solar fotovoltaica, com potência de 4,6 mil megawatts, para o que investirá algo como R$ 18 bilhões.



Aqui no Ceará, as atenções estarão voltadas para o Egito, onde no balneário de Sharm El Sheik se realiza a Cop 27, Conferência das Nações Unidas sobre o Clima.

A governador Izolda Cela e seu secretário do Desenvolvimento Econômico, Maia Júnior, viajaram ontem para lá, onde se encontrarão com o controlador da empresa australiana Fortescue, Andrew Forrest, que anunciará para o mundo, de forma oficial, seus investimentos no Hub do Hidrogênio Verde do Pecém.

A Fortescue é a empresa que está mais avançada na execução do que prevê o Memorando de Entendimento que celebrou com o governo do Ceará. Dos planos da empresa australiana, que é a líder mundial do setor de mineração, consta a implantação de um grande projeto de geração de energia solar no sertão cearense, cuja potência será capaz de fazer operar sua indústria de hidrogênio verde no Pecém.