Governo Elmano Freitas: a presidência do Pecém entra nas especulações

Há muita especulação em torno do secretariado do futuro governo do Ceará, que, a partir de 1º de janeiro de 2023, será liderado pelo hoje deputado estadual Elmano Freitas, eleito no primeiro turno das eleições do último mês de outubro.

Ao mesmo tempo em que se tem como certa a permanência do secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Maia Júnior, e de toda a sua equipe de profissionais que ocupam as várias secretarias executivas da pasta, e a do secretário de Recursos Hídricos, Francisco Teixeira, e dos ocupantes dos organismos vinculados, como a Funceme e a Cogerh, há dúvidas sobre posições importantes da administração estadual.

Uma dessas dúvidas reside na Companhia do Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), empresa de economista mista da qual a Autoridade Portuária de Roterdã é dona de 30% do capital, ocupando duas de suas diretorias.

O que esta coluna apurou junto a fontes próximas do governador eleito dá conta de que, para o comando da CIPP, está cotado o atual secretário do Turismo, Arialdo Pinho, que, conforme ele mesmo postou num grupo social, coordenou a campanha eleitoral de Elmano Freitas, fazendo-o com o mesmo sucesso das campanhas anteriores de Camilo Santana e Cid Gomes, também coordenadas por ele.



Arialdo é um executivo com muito prestígio junto aos dois ex-governadores e por esta razão tem ampla chance de ocupar a presidência do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, que terá papel importantíssimo no projeto de implantação do Hub do Hidrogênio Verde do Ceará.

Mas a presidência da CIPP é uma posição estratégica do ponto de vista econômico, razão por que Elmano Freitas deverá consultar o sócio holandês, que poderá sugerir alguém com um perfil técnico, pois, afinal, a empresa terá pela frente, logo em 2023, o desafio de implementar mais uma expansão do Porto do Pecém, algo que exigirá investimentos de cerca de R$ 1,5 bilhão, que serão financiados por bancos estrangeiros com o aval do Porto de Roterdã.

Resumindo: os sócios holandeses da empresa terão influência na escolha do presidente da CIPP, que hoje é Danilo Serpa, responsável direto pela parceria de Pecém com Roterdã, de cujo presidente, René Van Der Plas, é amigo pessoal.

Outra secretaria para a qual se voltam os olhares do PT e dos partidos que compuseram a aliança que levou Elmano Freitas à vitória é a do Meio Ambiente, hoje ocupada por Artur Bruno, um petista tradicional, cuja gestão tem sido aprovada por diferentes setores da sociedade cearense, que torcem para a sua recondução.

PAPAI NOEL CHEGA HOJE AO SHOPPING EUSÉBIO

Hoje, sábado, 6, o Papai Noel chegará ao Shopping Eusébio às 16h30. Mas antes de sua chegada, haverá muita diversão comandada por personagens natalinos e brinquedos infláveis para a garotada.

“Oferecemos às famílias um momento de união, alegria e esperança com a chegada do Papai Noel. O evento consolida as ações de marketing que marcaram o ano de 2022, trazendo para a cidade de Eusébio uma opção de lazer com muita segurança e conforto", destaca a gerente de Marketing do shopping, Iara Avelino.



"O evento marcará a inauguração da decoração natalina do shopping que, neste ano, será inédita", acrescenta ela.

O evento será gratuito e ainda contará com coral da Escola de Música Allegro, com queima de fogos e com uma surpresa especial na chegada do Papai Noel, que só revelada na ocasião.