Coema-Ceará aprovará no dia 10 maior projeto de energia solar do mundo

Atenção! Na próxima quinta-feira, 10, o Conselho Estadual do Meo Ambiente (Coema) apreciará e deverá aprovar a concessão do licenciamento ambiental do maior projeto mundial de geração de energia solar fotovoltaica.

O empreendimento, que será construído na geografia rural dos municípios de Aracati e Icapuí, no Litoral Leste do Ceará, terá potência instalada de 4,6 mil MW.

O projeto ocupará uma área de 7,8 mil hectares da antiga fazenda Copam, do Grupo J, Macedo, que locou o terreno à Omega, uma das maiores empresas brasileira do setor de energias renováveis.

O empreendimento é gigantesco até nos números: a geração da dos 4,6 mil MW será garantida por um conjunto de 8 milhões de placas fotovoltaicas, cujos fornecedores não foram ainda revelados.



Para que se tenha uma ideia do que isso representa, a própria Omega tem em operação, em Quixeré, em terras do empresário cearense Fernando Cirino Gurgel, um projeto com 10 mil placas fotovoltaicas, gerando energia para o consumo das lojas da rede de lanchonetes McDonald’s em Fortaleza.

A fonte do governo do Ceará que transmitiu esta notícia à coluna não soube informar o valor do investimento que a Omega fará nesse megaprojeto de geração fotovoltaia.

A reunião do Coema será realizada a partir das 14 horas do dia 10, no auditório da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace).

No site da Omega está escrito o seguinte:

"Nos tornamos a maior empresa brasileira de geração a partir de fontes renováveis e hoje produzimos energia capaz de abastecer 3 milhões e 800 mil lares. Nossa missão é empoderar empresas e pessoas por meio da energia limpa, barata e simples, garantindo redução de custos e contribuindo para uma economia de baixo carbono. Não descansaremos até que a energia renovável seja uma realidade para todos."