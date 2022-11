Cresce a exportação cearense de pescados, incluindo peixes

Sílvio Carlos Ribeiro, secretário Executivo do Agronegócio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, informa que, de janeiro a setembro deste ano, cresceu em 56,3% o volume de pescados – incluindo peixes – exportado pelo Ceará.

Também cresceu a exportação de conservas de atum produzidas pela espanhola Crusoé Foods em sua unidade industrial de São Gonçalo do Amarante, no Litoral Norte do estado.

De acordo com o secretário, em relação ao mesmo período do ano passado de 2021, a exportação cearense de conservas teve um incremento de 37%.

Mas ele revelou que houve uma queda na exportação de lagosta, um produto de alto valor agregado.

Quanto às frutas, cuja exportação também registrou redução de 19% no período de janeiro a setembro deste ano, ele acredita que, neste último trimestre – outubro-novembro-dezembro, quando se registra o pico da exportação de melão e melancia – os números melhorarão.