Esqueçam o PIB! Agora, é a sustentabilidade, diz Artur Bruno

Desde hoje, quinta-feira, 4, a Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), é sede do sexto Hub ODS do país e o primeiro do Nordeste. Do que se trata? Trata-se de um tema planetário atualíssimo para o qual a Organização das Nações Unidas (ONU) criou um Pacto Global com 17 ODS – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ao qual aderiu a entidade dos industriais cearenses.

Ao falar no evento de entronização da Fiec no Pacto Global da ONU, o presidente da entidade, Ricardo Cavalcante, mencionou, primeiro, a decisão do governo do estado, que baixou decreto estabelecendo que todos os seus atos terão de estar alinhados com as diretrizes das ODS. Depois, ele anunciou:

“A sustentabilidade está no DNA da Fiec”, ganhando aplausos do lotado e atento auditório.

O secretário do Meio Ambiente do Governo do Ceará, Artur Bruno, roubou a cena, ao pronunciar um curto e objetivo discurso, durante o qual lembrou que, no ano de 2015, houve duas conferências que chamaram a atenção do mundo:

A primeira, disse Bruno, aconteceu em Paris – a Conferência sobre o Clima, que alarmou as lideranças políticas e as populações do planeta com a notícia, produzida por relatórios científicos, de que a temperatura da terra está subindo por causa dos gases de efeito estufa, consequência da antropização, ou seja, da ação do homem contra a natureza.

A segunda – continuou o secretário Artur Bruno – foi a Conferência das Nações Unidas que, paralelamente, estabeleceu um roteiro para evitar a catástrofe anunciada, surgindo dela os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

“Ou cumprimos esses 17 mandamentos ou fracassaremos”, disse ele, complementando:

“O desenvolvimento econômico, o Produto Interno Bruto, o PIB não são mais importantes. O importante hoje, diante da ameaça do caos planetário, é o desenvolvimento sustentável e Inclusivo, ao qual já aderiram o governo do Ceará, a Fiec, a Universidade e as empresas responsáveis. É por causa dessa união, que se amplia a cada momento, que o Ceará é o estado protagonista dos projetos de geração de energias renováveis e deprodução do Hidrogênio Verde”.

Por sua vez, Carlo Pereira, CEO do Pacto Global Brasil referiu-se, na sua fala, ao P de Paz e ao P de Parceria.

“O P de paz é o que deve revelar o perfeito funcionamento das instituições. O P de Parceria é o que está atraindo as empresas privadas para dentro da ONU”, explicou ele.

O CEO do Pacto Global no Brasil disse que, “até o ano 2030, a ONU pretende ver no Brasil, em cargos de liderança, 11 mil mulheres”, arrancando aplausos e gritinhos de dezenas de executivas de empresas presentes ao evento, que se realizou na cobertura da Casa da Indústria, edifício sede da Fiec.

Depois dos discursos, as gerentes de sustentabilidade e meio ambiente das empresas M. Dias Branco, Cerbrás e Solar apresentaram ações que elas desenvolvem nessas áreas.

Para os que ainda não sabem, eis os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável:

Erradicação da pobreza; Fome Zero e Agricultura Sustentável; Saúde e Bem Estar; Educação de Qualidade; Igualdade de gênero; Água potável e saneamento; Energia limpa e acessível; Trabalho decente e crescimento econômico; Indústria, inovação e infraestrutura; Redução das Desigualdades; Cidades e Comunidades Sustentáveis; Consumo e produção responsáveis; Ação contra a mudança global do clima; Vida na água; Vida terrestre; Paz, Justiça e Instituições eficazes; Parceria e meios de implementação.