Evangelho de hoje, sábado, 05/11 (Lc 16,9-15)

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: "Usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois, quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro.' Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e riam de Jesus. Então, Jesus lhes disse: 'Vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens, é detestável para Deus."

Reflexão – Quem é fiel no pouco, será fiel no muito

Mais uma vez Jesus continua nos orientando sobre o nosso proceder em relação às coisas materiais destinadas à nossa sobrevivência aqui na terra. Enquanto aqui estivermos precisaremos do dinheiro injusto para sobreviver. O dinheiro injusto é, então, o dinheiro que compra as coisas passageiras, mas que não serve para nos comprar o céu. O modo como ganhamos esse dinheiro e como o usamos só poderá ser avaliado, por Deus, que sonda os nossos corações e conhece a nossa verdade. Dependendo do modo como usamos o dinheiro injusto que ganhamos, ele poderá até se converter em boas obras as quais se transformarão em riquezas que nos esperarão no céu. Por isso, Jesus continua nos ensinando a como usar das coisas do mundo tendo como motivação as coisas do alto. Não podemos separar as duas realidades. Temos que viver aqui com o sentido naquilo que viveremos depois. Uma coisa não dispensa a outra. Porém, o verdadeiro bem é a vida eterna, prometida àqueles que viverem com fidelidade a vida terrena. “Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes”. Ser fiel no pouco é ser leal a Deus com relação à Sua providência na nossa vida, empregar bem o dinheiro que Ele nos propicia ganhar. A chave da nossa felicidade aqui na terra está na maneira como nos relacionamos uns com os outros, bem como na reciprocidade com que cultivamos o amor, mandamento maior da lei de Deus. Tudo o mais, os nossos bens materiais, a nossa bagagem intelectual e todas as coisas que adquirimos pelo trabalho, honesto, ou desonesto, com esforço ou sem empenho, são apenas instrumentos de que dispomos para desenvolver entre nós a vivência do amor. Nas nossas pequenas ações diárias já demonstramos amor ou desamor. - Você está usando o dinheiro que ganha, com justiça, ou o tem usado só para comprar as coisas do mundo? - Os bens que você amealha o estão ajudando a adquirir um tesouro no céu? - Em que você tem investido o seu dinheiro injusto? – Você o tem esbanjado com coisas supérfluas? – Você tem ajudado as pessoas que estão passando por necessidade?

Helena Colares Serpa - COMUNIDADE CATÓLICA MISSIONÁRIA MARIANA UM NOVO CAMINHO